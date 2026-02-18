BIST 14.260
DOLAR 43,76
EURO 51,68
ALTIN 7.004,49
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Necip Uysal ikinci kez baba oldu

Necip Uysal ikinci kez baba oldu

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, ikinci kez baba oldu. Uysal çifti bebeklerine Demir ismini verdi.

Abone ol

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'ın eşi Nur Uysal, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Uysal çifti bebeklerine Demir ismini verdi.

BEBEKLERİNE 'DEMİR' İSMİNİ VERDİLER
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Necip Uysal ikinci kez baba oldu. Futbolcumuz Necip Uysal'ın eşi Nur Uysal, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Uysal çifti bebeklerine Demir ismini verdi. Necip-Nur Uysal çiftini tebrik eder, Demir bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Beşiktaş kariyerinde toplamda 466 maçta süre alan 35 yaşındaki deneyimli oyuncu, 6 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama
Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama
Aksaray’da eski eş dehşeti: 3 ölü
Aksaray’da eski eş dehşeti: 3 ölü
Selimiye Camii 4 yıl aranın ardından yeniden ibadete açıldı
Selimiye Camii 4 yıl aranın ardından yeniden ibadete açıldı
Alaattin Köseler'in tutukluluğunun devamına karar verildi
Alaattin Köseler'in tutukluluğunun devamına karar verildi
Fransa'da yaklaşık 1,2 milyon banka hesabına yasa dışı erişim sağlandığı ortaya çıktı
Fransa'da yaklaşık 1,2 milyon banka hesabına yasa dışı erişim sağlandığı ortaya çıktı
Nazilli’de damper faciası: 2 ölü
Nazilli’de damper faciası: 2 ölü
Katil İsrail Gazze'de ramazan ayının ilk gününde 2 kişiyi katletti
Katil İsrail Gazze'de ramazan ayının ilk gününde 2 kişiyi katletti
İletişim Başkanı Duran'dan ramazan paylaşımı
İletişim Başkanı Duran'dan ramazan paylaşımı
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdı gündem oldu
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdı gündem oldu
Tehlikeli hız: Buzullar günde 60 metre ilerleyebiliyor
Tehlikeli hız: Buzullar günde 60 metre ilerleyebiliyor
Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı