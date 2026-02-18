BIST 14.260
Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İngiltere'deki bir canlı radyo yayınına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçı sonrası İngiltere'de Talk Sport'un canlı radyo yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

"TARİHİ BİR GECEYDİ"

Juventus karşılaşmasını yorumlayan Okan Buruk, 'Galatasaray için, oyuncularım için ve benim için tarihi bir geceydi. Ben de futbolcuyken İtalya'da, Inter için oynamıştım. Düşman gibi değildik ama Juventus ile Inter arasında her zaman bir rekabet vardı. Dün gece Juventus'u 5-2 yendik. İlk yarı 2-1 gerideydik ama ikinci yarının skoru 4-0 oldu bizim için. Muhteşem bir sonuç oldu ilk maç için. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir hikaye, bambaşka bir seviye. Bu seviyenin takımı olan Juventus'a karşı kazandık. Türk futbolu adına harika bir gece oldu.' dedi.

'GALATASARAY İÇİN BİR HAYALDİ'

Osimhen'in transfer edilmesininin Galatasaray için hayal olduğunu belirten Okan Buruk, 'Victor Osimhen, muhteşem bir futbolcu. Bence tam bir takım oyuncusu; skoru için oynamayan bir oyuncu. Gollerini atıyor, asistlerini yapıyor, ön alanda sürekli baskı yapıyor. Tam bir takım oyuncusu. Harika bir karakteri var. Onu Napoli'den transfer edebilmek, Galatasaray için bir hayaldi. Onun için 75 milyon Euro ödedik, bu Türk futbolunda rekor bir ücretti. Tüm paramızı onun için harcadık.' sözlerini sarf etti.

"MOURINHO EN İYİLERDEN BİRİ'

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Mourinho hakkında da konuşan deneyimli hoca, 'Bir Fenerbahçe maçından sonra Mourinho bana dokunmuştu, biraz gergindi. Mourinho tarzı budur, çok agresiftir. O özel biridir biliyorsunuz, dün gece de kırmızı kart gördüğünü izledim. Bu onun stili. Çok büyük bir teknik direktör. Eskisi gibi aynı seviyede değil ama dünya futbolunun hala en iyi teknik direktörlerinden biri hala. Ona saygı duyuyorum, sadece ona değil tüm meslektaşlarıma saygı duyuyorum.' şeklinde konuştu.

