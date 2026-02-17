BIST 14.227
Noa Lang, Galatasaray'daki ilk gollerini Juventus'a attı

Noa Lang, Galatasaray'daki ilk gollerini Juventus'a attı

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Noa Lang, sarı-kırmızılılardaki ilk gollerini Juventus karşısında kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, sahasında İtalyan temsilcisi Juventus ile mücadele etti ve rakibini 5-2 mağlup etti.

Hollandalı futbolcu Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı.

GOLLER NASIL GELİŞTİ?

Müsabakanın 49. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın ceza sahası içi sağ tarafından vuruşunda kaleci Michele Di Gregorio’dan dönen topu kale önünde Lang tamamladı ve skor 2-2 oldu.

Maçın 75. dakikada da Victor Osimhen’in baskı sonucu kaptığı topu alan Hollandalı futbolcu, kale önünde topu ağlara gönderdi ve skor 4-2 oldu.

İLK GOLLERİ JUVENTUS'A

Bu transfer döneminde Napoli’den kiralık olarak takıma katılan 26 yaşındaki futbolcu, ilk gollerini Juventus maçında kaydetti.

83 DAKİKA OYNADI

Müsabakaya 11’de başlayan Noa Lang, 83. dakikada yerini Sacha Boey’a bıraktı.

