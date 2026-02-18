BIST 14.260
Selimiye Camii 4 yıl aranın ardından yeniden ibadete açıldı

Selimiye Camii 4 yıl aranın ardından yeniden ibadete açıldı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Osmanlı mimarisinin şaheseri Edirne'de bulunan Selimiye Camii, 4 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla kapılarını yeniden cemaatine açtı.

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" diyerek dünyaya miras bıraktığı tarihi Selimiye Camii'nde, bir süredir devam eden restorasyon süreci sona erdi.

YENİNDEN İBADETE AÇILDI

"Şehrin mücevheri" olarak adlandırılan tarihi mabet, bugün kılınan ikindi namazıyla birlikte yeniden cemaatiyle buluştu.

Tarihi mabedin içinde uzun bir aradan sonra yeniden ezan sesleri yankılanırken, vatandaşlar ilk namaz için camiye akın etti.

Dualar eşliğinde açılan camide, asırlık revakların altında büyük bir huşu içinde ilk saflar tutuldu.

OSMANLI MİMARİSİNİN ZİRVE ÖRNEKLERİNDEN

Selimiye Camii, Osmanlı padişahı II. Selim tarafından 1568-1575 yılları arasında Mimar Sinan’a yaptırıldı.

Edirne’de inşa edilen cami, Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” olarak nitelendirdiği yapı olarak öne çıkıyor.

43,28 metre yüksekliğindeki kubbesi ve 70 metreyi aşan minareleriyle klasik Osmanlı mimarisinin zirve örneklerinden biri kabul ediliyor.

UNESCO MİRAS LİSTESİNDE

Cami, yalnızca ibadet mekânı değil; medrese, arasta ve darülkurra gibi bölümleriyle bir külliye anlayışının parçası olarak tasarlandı.

İnce taş işçiliği, çini süslemeleri ve geniş iç mekân düzeniyle dikkat çeken yapı, mimari açıdan dönemin mühendislik başarısını yansıtıyor.

Selimiye Camii, 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınarak uluslararası düzeyde koruma altına alındı.

