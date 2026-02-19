ABB: 'Ankara suyuna atık su karışıyor' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır

Ankara’da içme suyuna atık su karıştığı iddiaları üzerine ASKİ açıklama yaptı. Gerede atıksu kollektör hattında yağış ve yer altı suyu artışına bağlı debi yükseldiği, teknik ekiplerin müdahalesiyle “havzaya atık su, yağmur suyu karışımından oluşan atık suyun deşarjı aynı gün önlenmiştir” denildi. İçme suyunun ASKİ ve Sağlık Bakanlığı denetiminde düzenli olarak kontrol edildiği, kalıcı çözüm için planlama başlatıldığı bildirildi.

Ankara’da içme suyuna atık su karıştığı yönündeki iddialar üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, içme suyu kalitesinin hem ASKİ hem de Sağlık Bakanlığı tarafından sürekli izlenip denetlendiği vurgulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, “ASKİ Gerede Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki taşmaların içme suyu havzasına karışması” gerekçesiyle 2 milyon 98 bin lira idari ceza uygulamasının ardından yapılan açıklamada, son günlerde özellikle Bolu’nun Gerede ilçesindeki su temin sistemine ilişkin “Ankara suyuna atıksu karışıyor” şeklindeki haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

GEREDE’DEN ANKARA’YA SU TEMİNİ

Açıklamada, Ankara’ya Gerede ilçesi sınırlarında bulunan Ulusu Çayı’ndan Gerede Tüneli aracılığıyla içme suyu sağlandığı hatırlatıldı. Gerede’nin ASKİ hizmet alanı dışında yer almasına rağmen, Çamlıdere Barajı içme suyu kalitesinin korunması amacıyla hazırlanan “Çamlıdere Barajı ve Işıklı Regülatörü Koruma Planı ve Özel Hükümleri Projesi” kapsamında ilçedeki atık suların toplandığı Atıksu Kolektör Hattı ve Atıksu Arıtma Tesisi yatırım ve işletmesinin ASKİ sorumluluğuna alındığı ifade edildi.

Söz konusu tesisin 2020 yılından bu yana ASKİ tarafından işletildiği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenli denetlendiği aktarıldı.

DEBİ ARTIŞI VE MÜDAHALE

Olayla ilgili teknik değerlendirmeye de yer verilen açıklamada, Türkiye’de atık su ve yağmur suyu şebekelerinin “ayrık sistem” olarak projelendirilip inşa edildiği, ancak birçok yerleşim yerinde yeterli yağmur suyu yatırımı yapılmaması halinde atık su hatlarında öngörülenden fazla debi oluşabildiği kaydedildi.

Kar yağışı, yer altı su seviyesindeki yükselme ve yoğun yağışların drenaj sistemlerinde yetersizlik oluşturması durumunda kolektör hatlarında debi artışı yaşanabildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Gerede atıksu kollektör hattında debi artışı olmuş, teknik ekiplerimizce yerinde yapılan inceleme kapsamında, ivedilikle müdahale edilmiş ve havzaya atık su, yağmur suyu karışımından oluşan atık suyun deşarjı aynı gün önlenmiştir.”

KALICI ÇÖZÜM İÇİN PLANLAMA

ASKİ, sorunun kalıcı çözümü için yatırım, tasarım ve operasyon birimlerinin planlama çalışmalarına başladığını, ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yürütüldüğünü bildirdi.

Açıklamada ayrıca, “Genel Müdürlüğümüz tarafından hizmet alanına sağlanan içme suyunun kalitesi, gerek tarafımızca gerekse de Sağlık Bakanlığımız tarafından sürekli olarak izlenmekte ve kontrol edilmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki, halkımızın sağlığını ilgilendiren son derece hassas olan bu hususta, tüm paydaşların sorumluluk bilinci ile davranmaları büyük önem arz etmektedir.” denildi.