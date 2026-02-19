MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekillere tepki! Hayret, ayıp ya...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda toplantı yeter sayısı bulunamayınca yoklama krizi yaşandı. Meclis Başkanvekili Celal Adan, salonda olmadığı halde yoklama kağıdı gönderdiğini söylediği AK Partili bazı milletvekillerine sert sözlerle yüklendi.

Genel Kurul’da Milli Parklar Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmeleri sırasında yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı ilk turda sağlanamadı. Yoklamayı tekrarlatan Celal Adan, elektronik yoklama sonrası bazı AK Partili milletvekillerinin isimlerini tek tek okuyarak, “Burada olmadığı halde bunları nasıl gönderebiliyorlar ya? Hayret. Ayıp ya” ifadeleriyle tepki gösterdi. İkinci yoklamanın ardından yeter sayı sağlanarak oturuma devam edildi.

Elektronik cihazla yapılan yoklamanın ardından bazı AK Parti milletvekillerinin isimleri tek tek okundu. Başkanvekili Adan, salonda bulunmadığı halde kağıt gönderildiğini belirttiği bazı milletvekillerine tepki göstererek, "Bu İrfan Çelikaslan, ondan sonra Serkan Bayram, Sunay Karamık, Cantürk Alagöz, Fatma Öncü, bunlar niye kağıt gönderiyor? Bak, geçen hafta, geçen bir sefer çok ağır ifade kullanmıştım. Burada olmadığı halde bunları nasıl gönderebiliyorlar ya? Hayret. Ayıp ya" ifadelerini kullandı.

Yoklamanın tamamlanmasının ardından Adan, "Toplantı yeter sayısı vardır" diyerek oturuma devam etti.