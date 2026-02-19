Bakan Yusuf Tekin duyurdu: Ara tatil kalkıyor mu?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir programda ara tatil uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Programda, okullarda gerçekleştirilen Maarif'in Kalbinde Ramazan etkinliklerine değinen Tekin, toplumun ortak değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret etti. Bakan Tekin, milyonlarca öğrenci ve velilerin merak ettiği "Ara tatilin kalkacak mı?" sorusunu da açıklık getirdi.

Millî Eğitim Bakanlığının ana işlevlerinden birinin çocuklara akademik eğitimin yanı sıra toplumsal değerleri içselleştirmek olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, "Geleneklerimizin, kültürümüzün, dayanışma ruhumuzun gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor. Ülkemizin ortak değerleri var: Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, devlet geleneğimiz, dinî bayramlarımız... Bunların hepsi toplumumuzda millî birliğimiz ve beraberliğimizin tesisi içindir." dedi.

"MUHALEFETİ OKUMA YAZMA ÖĞRENMEYE DAVET EDİYORUM"

Okullardaki Ramazan etkinliklerine yönelik eleştirilere sert yanıt veren Bakan Tekin, gönderilen genelgede yapılmak istenenlerin açıkça ifade edildiğini belirtti. Eleştirilerin niyet okuyuculuktan öteye geçmediğini savunan Tekin, şunları kaydetti:

"Muhalefeti önce okuma yazma öğrenmeye davet ediyorum. Sanırım cehalet bulaşıcı bir hastalık. Okumadan, anlamadan, niyet okuyuculuk yaparak eleştiri yapmayı siyaset zanneden bir kitle var. İki sayfalık bir genelge var; lütfedip okusalar neyi murat ettiğimizi çok güzel anlattık. Bizim derdimiz, çocuklarımızın millî şuurlarını geliştirecek, dayanışma ve birliktelik arzusunu perçinleyecek işler yapmaktır. Laikliğin ne demek olduğunu, nasıl anlaşılması gerektiğini uluslararası örneklerle anlatmaya açığım. Tanımladıkları şey bir dayatma, ancak laiklik öyle bir şey değil."

Etkinliklerin gönüllülük esasına dayandığını ve anayasaya aykırı tek bir ifade bulunmadığının altını çizen Tekin, "Okullarımızda Noel ağaçları süslenirken bu kişilerin sesinin çıkmasını beklerdim. Bizim kültürümüze Noel nereye oturuyor? Bunu söylemiyorlar ama Ramazan mevzu bahis olduğu zaman yaklaşımları bu şekilde oluyor. Biz işimizi hukuka ve anayasaya uygun yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"SINAV SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK GÜNDEMİMİZDE YOK"

Sınav sistemiyle ilgili dezenformasyon yapıldığını belirten Bakan Tekin, öğrencilerin ve velilerin müsterih olması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda öğrencilerin okul dışında ilave bir kaynağa ihtiyaç duymadan eğitimlerini tamamlamalarını hedeflediklerini anlatan Tekin, konuya şu sözlerle açıklık getirdi:

"Sınavla ilgili hiçbir değişiklik gündemimizde yok. Sınav süreçleri ile ilgili çocuklarımızın lütfen kafasını karıştırmayın. Değişecek olan tek şey şu: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitim alan, yani şu an 10. sınıfta olan gençlerimiz 12. sınıfa geldiğinde sadece soru havuzu değişecek. Onların müfredatına göre sorular hazırlanıyor. Ama sınav sistemiyle alakalı bir değişiklik yoktur."

Okullardaki eğitimin yeterli olduğunu vurgulayan Tekin, öğrencilerin eksik gördükleri dersler için ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarından yararlanabileceklerini hatırlattı.

"ARA TATİL KARARI ALAN ARAŞTIRMASINDAN SONRA VERİLECEK"

Ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik soruları da yanıtlayan Bakan Tekin, bu konuda her dönem anket çalışmaları yapıldığını ifade etti. Akademik takvim planlamasında birçok parametrenin bir arada değerlendirildiğini belirten Tekin, "Mesela 2027 yılında Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve ara tatil hepsi bahar yarıyılının içinde olacak. Bunları yerleştirmek zor. Bütün bu parametreleri beraber değerlendiriyoruz. Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin müfredatta köklü değişiklikler içerdiğini ve iki yıldır titizlikle takip edildiğini aktaran Tekin, modelin beceri temelli yaklaşımıyla uluslararası alanda da takdir topladığını sözlerine ekledi.

ARA TATİL VE RAMAZAN BAYRAMI AYNI DÖNEME DENK GELİYOR

Bakanlığın planlamasına göre ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek. Bu süreçte Ramazan Bayramı da tatil takvimi içine giriyor. Bayram arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk gelirken, bayram tatili 22 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.

RESMİ TATİLLER İKİNCİ DÖNEME YAYILIYOR

İkinci dönemde öğrencileri bekleyen diğer resmi tatiller de netleşti. Takvime göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çarşamba gününe, 1 Mayıs İşçi Bayramı cuma gününe, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise salı gününe denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI VE YAZ TATİLİ TARİHLERİ

Eğitim yılının sonuna yaklaşırken Kurban Bayramı tatili 26 Mayıs Salı günü arefe ile başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Okullarda dersler 26 Haziran Cuma günü tamamlanacak. Eğitim öğretim yılının ardından öğretmenler için 29 Haziran–3 Temmuz tarihleri arasında mesleki çalışma programı uygulanacak.

Açıklanan takvimle birlikte ikinci döneme ilişkin tüm tatil ve çalışma günleri netleşmiş oldu.