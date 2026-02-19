BIST 14.260
HABER /  MEDYA

Meral Akşener siyasete geri mi dönüyor! Aykut Erkin görüşmenin detaylarını anlattı

Gazeteci Aytunç Erkin, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı özel görüşmenin detaylarını paylaştı.

tv100’de yayımlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı özel görüşmenin detaylarını paylaştı.

AKŞENER SİYASETE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Erkin, kamuoyunda merak edilen aktif siyasete dönüş yapıp yapmayacağına ilişkin Akşener’in net bir tutum sergilediğini belirterek, “Siyasete girmeyi düşünmüyorum” dediğini aktardı.

“ORTAK BİR MASA ETRAFINDA BULUŞMAK İSTERİM”

Erkin konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Ben siyasete dönmeyi düşünüyor musunuz?’ diye sorduğumda, ‘Hayır benim öyle derdim ve isteği yok. İYİ Parti’nin iyi yerlerde olmasını istiyorum. İYİ Parti’nin güçlenmesini, iyi politikalar üretmesini istiyorum. Ama hayalimde şu var. Türkiye’nin sağında solunda kim varsa bu topraklar üzerinde yaşayan, ve bu topraklar için mücadele etmek isteyen kim varsa onlarla ortak bir masa etrafında buluşup konuşmak isterim’ dedi.

