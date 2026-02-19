Özgür Özel'den mahkeme salonu iddiası: O gök kubbeyi tepenize yıkacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 9 Mart'ta Silivri'de başlaması beklenen İBB davasının görüleceği salon inşaatının bitmediği gerekçesiyle duruşmanın erteleneceği iddiasını gündeme getirerek "Bunu yapmayıp yargılamayı başlatmayıp üç ay daha masum insanları adalet karşısından kaçırırsanız, aha da buradan söylüyorum. O gök kubbeyi tepenize yıkacağız, tepenize" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Ataşehir'de partililere hitap etti.

Atatürk Mahallesi Mozaik Çarşı önünde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde konuşan Özel, 90. kez bir arada olduklarını söyledi.

Özel, "Elbette deli olmak lazım. Kışın ortasında, Şubat'ın 18'inde eksi 4 derecede miting mi olur? 5 kişi bile bir araya gelmez. Evet, normalde olmaz ama biz buraya ne mitinge geldik ne birbirini eylemeye. Biz buraya haksızlığa itiraza, eyleme geldik." ifadelerini kullandı.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in 22 aydır gece gündüz çalışarak saymakla bitmeyecek çok önemli işler yaptığını dile getiren Özel, kendisine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Belediyenin yaptığı çalışmalardan bahseden Özel, "Bir daha bu kadar çok çalışkanını belediye başkanı yapmayacağım, anlatırken nefesim kesiliyor." dedi.

Özel, konuşmasında, "İki köprüyü satacaklar. 7 tane de otobanı satacaklar. Bunlar AK Parti'den önce yapılmış, rahmetli (Süleyman) Demirel’in, (Turgut) Özal’ın, (Bülent) Ecevit’in emekleri olan, onların dönemlerinde başlamış, inşaatı yapılmış, hizmete açılmış yerler." diye konuştu.

"Türkiye'yi ayağa kaldıracağım, o köprüleri sana sattırmayacağım"

"Altın yumurtlayan tavuğun" satılacağını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Buradan (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a sesleniyorum. İstanbul örgütüm ayaktadır, İstanbul ayaktadır. Türkiye'yi ayağa kaldıracağım, o köprüleri sana sattırmayacağım. O köprünün üstünden geçen her araç, 50 lira yerine 350 lira verecek ama o para 20 bin liraya mahkum emeklinin cebine girmeyecek, asgari ücretlinin cebine girmeyecek. Buradan geleceğin iktidar partisinin genel başkanı olarak sesleniyorum dünyaya, bu işe niyet edenlere. Bu köprüyü alırsanız, bu imzayı atarsanız iki sene sonra CHP geldiğinde, en geç iki sene sonra sizi def edeceğiz."

Yolsuzluk soruşturmaları sonrası tutuklanan belediye başkanları İnan Güney, Hasan Akgün, Hakan Bahçetepe, Özgür Kabadayı ve Hasan Mutlu'nun 8 aydır cezaevinde olduğunu ancak haklarında iddianame yazılmadığını aktaran Özel, belediye başkanlarının tutuksuz olarak yargılanmalarını istediklerini dile getirdi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 9 Mart'ta başlayacağını hatırlatan Özel, yargılama salonunun tamamlanmaması nedeniyle mahkemenin duruşmayı ileri tarihe atmasını kabul etmediklerini, böyle bir durumda tüm tutuklulara en azından ev hapsi verilmesi gerektiğini söyledi.

"Gök kubbeyi tepenize yıkacağız"

Özel, Silivri'de İBB duruşmaları mahkeme salonu inşa edildiğini hatırlatarak, bu inşaatın gecikeceğine ve bu yüzden İBB duruşmasının 3 ay erteleneceğine dair bir iddiayı da gündeme getirdi.

Özel, "Şimdi bu iddianame ile yargılama 9 Mart‘ta başlayacak. Bugüne kadar büyük zulüm, büyük haksızlık gördük ama nihayet hakim karşısına çıkacağız, iftiralara yanıtı vereceğiz, kanıtları koyacağız, milletimizin gönlünde ve gözünün önünde aklanacağız. Şimdi kumpasa bak. ‘Dünyanın en büyük mahkeme salonunu yapıyoruz.’ Yap, yap. Her kötülüğü yaptın, en büyük hapishaneyi yaptın, o salonu da yap, gelelim orada yapalım. Şimdi ‘Yapamadım, yetişmedi, aç kapa yapacağım mahkemeyi Hazirana atacağım.’ Bakın buna niyetlenene söylüyorum. 9 Mart günü hâkimin karşısında o yargılama başlayacak. Yok üç ay ileri. Herkesi bırakacaksın, en azından ev hapsi vereceksin. Senin beceriksizliğin yüzünden kimse ilave üç ay hapiste yatmayacak. Bunu yapmayıp yargılamayı başlatmayıp üç ay daha masum insanları adalet karşısından kaçırırsanız, aha da buradan söylüyorum. O gök kubbeyi tepenize yıkacağız, tepenize." diyerek iktidara sert çıktı.

Özgür Özel, İslam aleminin ramazan ayını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"İnanan herkese sesleniyorum ki tüm ibadetlerde dualarınızın sonuna mutlaka 'adalet' talebini ekleyin. Adalet ki devletin dinidir. Adaleti hepimiz için isteyin. Biz iyi insanlarız, bu meydan iyi insanlarla dolu, televizyonları başında iyi insanlar var, bu gece sahura iyi insanlar kalkacak. Yarın orucu onlar tutacak, onlar açacak. Hepimizin ortak dileği, birlikte huzur içinde yaşamaktır. Hepimizin ortak dileği, kimsenin çocuğunun aç kalmaması, aç yatmaması, okulda gözünü yanındaki çocuğun beslenme çantasına takmaması, oraya bakmamasıdır. Herkese eşit sağlık, eşit eğitim, iyi bir yaşam, iyi bir barınma için bu ülkede AK Parti'nin kurduğu kara düzen bitmelidir."

Mahkeme salonu iddiası

Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıl hapis cezası istenen "İBB Davası" için Silivri’deki Marmara F Tipi Cezaevi kampüsünde yeni bir duruşma salonu için inşaata başlanmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; bina 9 Mart’ta görülecek ilk duruşmaya yetişmiyor.

Mahkeme heyeti yargılamaya mevcut binadaki 1 no’lu salonda başlama kararı aldı.

Salon darlığından ötürü sadece tutuklu sanıklar davet edilecek.

Tutuksuz sanıklar ya Ramazan’dan sonra ya da o tarihe kadar yetişirse yeni salona çağrılacak.