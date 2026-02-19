BIST 14.260
DOLAR 43,77
EURO 51,71
ALTIN 7.007,99
HABER /  SPOR

Inter Norveç'te dondu! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gollü maçlar

Inter Norveç'te dondu! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gollü maçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları tamamlandı. İtalyan temsilcisi Inter, deplasmanda Norveç'in Bodo/Glimt takımına 3-1 mağlup oldu.

Abone ol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, son 16 play-off turu aşamasında 4 maç oynandı.

İtalyan temsilcisi Inter, deplasmanda Norveç'in Bodo/Glimt takımına konuk oldu.

Ev sahibi ekip, Sondre Fet, Jens Hauge ve Kasper Hogh'un golleriyle rakibini 3-1 yenerek rövanş için avantajlı bir skor elde ederken, konuk takımın tek golünü Francesco Pio Esposito attı.

Club Brugge ile Atletico Madrid'in 3-3 berabere kaldığı gecede, Bayer Leverkusen ikinci yarıda bulduğu gollerle deplasmanda Olympiakos'u 2-0 yendi.

İngiliz ekibi Newcastle United ise deplasmanda karşılaştığı Azerbaycan'ın Karabağ takımını 6-1 mağlup etti.

Son 16 play-off turunda rövanş maçları, 24-25 Şubat'ta oynana

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı kabul etti
Bakan Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı kabul etti
Petrol Ofisi Grubu'nun ilk sıfır emisyonlu gemisi "Wolf 1" denizle buluştu
Petrol Ofisi Grubu'nun ilk sıfır emisyonlu gemisi "Wolf 1" denizle buluştu
Samsun'da yolcu otobüsü devrildi: 7 kişi yaralandı
Samsun'da yolcu otobüsü devrildi: 7 kişi yaralandı
Bakan Yusuf Tekin duyurdu: Ara tatil kalkıyor mu?
Bakan Yusuf Tekin duyurdu: Ara tatil kalkıyor mu?
Şara'dan kararname: Suriye'de genel af ilan edildi
Şara'dan kararname: Suriye'de genel af ilan edildi
Meral Akşener siyasete geri mi dönüyor! Aykut Erkin görüşmenin detaylarını anlattı
Meral Akşener siyasete geri mi dönüyor! Aykut Erkin görüşmenin detaylarını anlattı
Necip Uysal ikinci kez baba oldu
Necip Uysal ikinci kez baba oldu
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama
Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama
Aksaray’da eski eş dehşeti: 3 ölü
Aksaray’da eski eş dehşeti: 3 ölü
Selimiye Camii 4 yıl aranın ardından yeniden ibadete açıldı
Selimiye Camii 4 yıl aranın ardından yeniden ibadete açıldı
Alaattin Köseler'in tutukluluğunun devamına karar verildi
Alaattin Köseler'in tutukluluğunun devamına karar verildi