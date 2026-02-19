BIST 14.260
Okan Buruk’un devre arası yaptığı konuşma her şeyi değiştirdi! İşte Juventus maçında yaşananlar...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında tarihi bir zafer elde etti. Juventus karşısında ilk yarı 2-1 geriye düşen Galatasaray, ikinci yarıda 4 gol bularak mücadeleyi 5-2 kazandı. Okan Buruk'un devre arasında oyuncularıyla yaptığı konuşma ortaya çıktı. İşte detaylar...

RAMS Park'ta tarihi bir zafer elde ederek Juventus'u 5-2'lik skorla İtalya'ya uğurlayan Galatasaray'ın başarısında başrolü teknik direktör Okan Buruk aldı.

Kadro seçimi ve hamleleriyle alkış alan tecrübeli çalıştırıcı, 2-1 geride girdikleri soyunma odasında yaptığı konuşmayla takımını diri tuttu.

İlk yarıyı üzgün tamamlayan sarı-kırmızılıları devre arasında etrafına toplayan Buruk'un, "Oyunun hakimi biziz. Şanssız goller yedik. Pes etmek, bırakmak kesinlikle yok.

Arkamızda muhteşem bir taraftar gücü var. Evimizdeyiz, güç bizim elimizde. Böyle oynamaya devam edin, kazanan biz olacağız. Yıkın geçin" diye konuştuğu öğrenildi.

