Feci kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocukları yaralı
Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu anne ile baba öldü, 3 yaşındaki çocuk yaralandı.
Ali Günay (43) yönetimindeki 70 AAT 666 plakalı otomobil, Karaman-Konya kara yolunun 31. kilometresinde bariyere çarptı.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü ile eşi Ayşe Günay'ın (36) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan çiftin 3 yaşındaki kızı E.H.G, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
