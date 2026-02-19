BIST 13.797
Feci kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocukları yaralı

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu anne ile baba öldü, 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Feci kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocukları yaralı - Resim: 1

Ali Günay (43) yönetimindeki 70 AAT 666 plakalı otomobil, Karaman-Konya kara yolunun 31. kilometresinde bariyere çarptı.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü ile eşi Ayşe Günay'ın (36) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocukları yaralı - Resim: 2

Yaralanan çiftin 3 yaşındaki kızı E.H.G, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Feci kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocukları yaralı - Resim: 3
Feci kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocukları yaralı - Resim: 4
