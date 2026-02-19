BIST 13.804
GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mustafa Çiftçi ve Akın Gürlek'i ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i Külliye'de ağırladı.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç koltuklarını devretmişti.

Mustafa Çiftçi yeni İçişleri Bakanı, Akın Gürlek ise Adalet Bakanı olarak atanmıştı.

YENİ BAKANLIK GÖREVLERİNE BAŞLADILAR 

Atamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ve Resmi Gazete'de yayımlasıyla gerçekleştirildi.

Bakan Çiftçi ve Bakan Gürlek, TBMM'deki olaylı yemin törenlerinin ardından yeni görevlerine başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELDİLER

Geçtiğimiz dakikalarda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürlek ve Çiftçi'yi kabul etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeden fotoğraflar ise medya ile paylaşıldı.

