Sadece Türkiye'de çıkıyor: Elmastan 10 bin kat daha değerli hazine
Dünyada yalnızca Milas'ta çıkarılan Diaspor kristali, nadirliği ve renk değiştirme özelliğiyle elması geride bıraktı. 100 bin dolara kadar alıcı bulan bu eşsiz taş, Türkiye'nin 50 milyar dolarlık rezervinin en değerli parçası.
Diaspor kristali dünyanın en kıymetli taşlarından birisi olarak biliniyor. Dünyada sadece Türkiye'de çıkarılan ve çok nadir keşfedilen bir taş olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Hollywood yıldızlarını bile sıraya girdiği diaspor kristali, elmastan bile daha değerli.
ANADOLU'YA ÖZGÜ NADİR HAZİNE
Diaspor kristali, Milas'ta yer alan maden sahasından elde ediliyor. Bu yönüyle Türkiye'yi değerli taş piyasasında ayrıcalıklı bir konuma taşıyan kristal, Anadolu coğrafyasına özgü nadir süs taşları arasında gösteriliyor. Sadece Türkiye'de çıkarılması, taşı hem stratejik hem de ekonomik açıdan önemli hale getiriyor.
IŞIK OYUNLARIYLA 9 FARKLI RENK
Diaspor kristalini benzersiz kılan en önemli özelliklerinden biri renk değiştirme kabiliyeti. Gün ışığında yeşilimsi tonlar sergileyen taş, yapay ışık altında pembe, şampanya, sarı ve kahverengiye uzanan tonlara bürünebiliyor. Toplamda 9 farklı renk geçişi gösterebildiği belirtilen Diaspor kristali, bu estetik özelliği sayesinde pırlantaya alternatif olarak değerlendiriliyor.
ELMASTAN 10 BİN KAT DAHA NADİR
Uzmanlara göre Diaspor kristali, elmastan yaklaşık 10 bin kat daha nadir. Bu nadirlik, taşın değerini doğrudan etkiliyor.