Sadece Türkiye'de çıkıyor: Elmastan 10 bin kat daha değerli hazine

Diaspor kristali dünyanın en kıymetli taşlarından birisi olarak biliniyor. Dünyada sadece Türkiye'de çıkarılan ve çok nadir keşfedilen bir taş olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Hollywood yıldızlarını bile sıraya girdiği diaspor kristali, elmastan bile daha değerli.