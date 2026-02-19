KKM hesapları 2 milyar TL sınırına yaklaştı

BDDK, 13 Şubat haftasına ilişkin sektör verilerini yayımladı. Veriler, bankacılık sektörünün toplam kredi ve mevduat hacminde belirgin bir artışa işaret ederken, KKM hesaplarındaki istikrarlı gerilemenin devam ettiğini ortaya koydu.

Bankacılık sektörü, Şubat ayının ikinci haftasında hem kredi genişlemesi hem de mevduat büyümesiyle dikkat çeken bir tablo sergiledi. BDDK’nın haftalık bültenine göre, sektörün toplam kredi hacmi ve mevduat toplamı trilyonluk sınırları aşarak yeni seviyelere ulaştı.

KKM’DE TASFİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Ekonomi yönetiminin "Türk lirasını özendirme" stratejisi kapsamında kademeli olarak sonlandırılması hedeflenen Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları, kan kaybını sürdürüyor. 13 Şubat haftasında 280 milyon TL tutarında yeni bir düşüş kaydeden KKM bakiyesi, 2,511 milyar TL seviyesinden 2,231 milyar TL’ye geriledi. Bu düşüş, yatırımcıların standart TL mevduatlarına veya alternatif yatırım araçlarına yöneliminin devam ettiğini gösteriyor.

KREDİ HACMİ 24 TRİLYON TL EŞİĞİNDE

Sektörün toplam kredi hacmi, geçtiğimiz hafta yaklaşık 194 milyar 195 milyon lira artış gösterdi. Bu ivmeyle birlikte toplam hacim 23 trilyon 721 milyar liradan 23 trilyon 916 milyar lira seviyesine yükseldi.

Tüketici kredileri tarafında da yukarı yönlü hareket izlendi. Tüketici kredilerinin toplam tutarı, söz konusu dönemde 27 milyar 452 milyon liralık artışla 3 trilyon 26 milyar liraya ulaştı.

MEVDUAT TOPLAMINDA BÜYÜK SIÇRAMA

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), bir önceki haftaya göre 394 milyar 363 milyon lira gibi ciddi bir artış kaydetti. Bu yükselişle birlikte toplam mevduat hacmi 27 trilyon 461 milyar 805 milyon lira olarak kayıtlara geçti.