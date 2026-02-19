Lamine Yamal, "Oruç tutacağım" dedi, Barcelona'da olanlar oldu

FC Barcelona, Ramazan ayında oruç tutacak olan genç yıldızı Lamine Yamal için özel bir plan devreye aldı. Kulübün teknik ve sağlık ekibi, performans kaybı yaşanmaması adına detaylı bir beslenme ve yükleme programı hazırlarken; antrenman temposu, sıvı dengesi ve toparlanma süreci iftar ve sahur saatlerine göre yeniden düzenlendi. Maç günleri için de ayrı bir strateji belirlenirken, genç oyuncunun fiziksel seviyesini koruması ve sezon boyunca istikrarlı performans sergilemesi hedefleniyor.

Barcelona, Ramazan ayında oruç tutacak olan genç yıldızı Lamine Yamal için özel bir planlama yaptı. Katalan kulübünün, oyuncunun performansının düşmemesi adına bireysel bir beslenme programı hazırladığı öne sürüldü.

PERFORMANS İÇİN ÖZEL TAKİP

Diario AS'ın haberine göre, teknik ve sağlık ekibi, Ramazan süresince Yamal'ın fiziksel seviyesini koruyabilmesi için detaylı bir beslenme ve yükleme programı oluşturdu.

Program kapsamında oyuncunun antrenman temposu, sıvı dengesi ve toparlanma süreci yakından takip edilecek. Barcelona'nın, yoğun maç takvimi içinde genç futbolcunun performansını en üst seviyede tutmayı hedeflediği belirtildi.