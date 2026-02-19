BIST 13.852
DOLAR 43,77
EURO 51,58
ALTIN 7.011,77
HABER /  SPOR

Lamine Yamal, "Oruç tutacağım" dedi, Barcelona'da olanlar oldu

Lamine Yamal, "Oruç tutacağım" dedi, Barcelona'da olanlar oldu

FC Barcelona, Ramazan ayında oruç tutacak olan genç yıldızı Lamine Yamal için özel bir plan devreye aldı. Kulübün teknik ve sağlık ekibi, performans kaybı yaşanmaması adına detaylı bir beslenme ve yükleme programı hazırlarken; antrenman temposu, sıvı dengesi ve toparlanma süreci iftar ve sahur saatlerine göre yeniden düzenlendi. Maç günleri için de ayrı bir strateji belirlenirken, genç oyuncunun fiziksel seviyesini koruması ve sezon boyunca istikrarlı performans sergilemesi hedefleniyor.

Abone ol

Barcelona, Ramazan ayında oruç tutacak olan genç yıldızı Lamine Yamal için özel bir planlama yaptı. Katalan kulübünün, oyuncunun performansının düşmemesi adına bireysel bir beslenme programı hazırladığı öne sürüldü.

PERFORMANS İÇİN ÖZEL TAKİP

Diario AS'ın haberine göre, teknik ve sağlık ekibi, Ramazan süresince Yamal'ın fiziksel seviyesini koruyabilmesi için detaylı bir beslenme ve yükleme programı oluşturdu.

Program kapsamında oyuncunun antrenman temposu, sıvı dengesi ve toparlanma süreci yakından takip edilecek. Barcelona'nın, yoğun maç takvimi içinde genç futbolcunun performansını en üst seviyede tutmayı hedeflediği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Sepp Piontek vefat etti
A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Sepp Piontek vefat etti
Nottingham Forest'tan taraftarına Ramazan ayı hassasiyeti çağrısı
Nottingham Forest'tan taraftarına Ramazan ayı hassasiyeti çağrısı
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı
Antalya'da nöbetten çıkan anestezi teknikeri otomobilinde ölü bulundu
Antalya'da nöbetten çıkan anestezi teknikeri otomobilinde ölü bulundu
Fabrikada işçinin akıllara durgunluk veren ölümü
Fabrikada işçinin akıllara durgunluk veren ölümü
YPG'den kurtarılan Rakka'da ilk Ramazan heyecanı
YPG'den kurtarılan Rakka'da ilk Ramazan heyecanı
AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı: "Bu rapor bir Türkiye uzlaşısıdır"
AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı: "Bu rapor bir Türkiye uzlaşısıdır"
Van’da 531 litre kaçak motorin ele geçirildi
Van’da 531 litre kaçak motorin ele geçirildi
A101 ve Trendyol Go by Uber Eats'ten işbirliği
A101 ve Trendyol Go by Uber Eats'ten işbirliği
Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu
Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet takmıştı! O kadının başına neler geldi neler
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet takmıştı! O kadının başına neler geldi neler
İstanbul Havalimanı'nda "Ramazan Köyü" kuruldu
İstanbul Havalimanı'nda "Ramazan Köyü" kuruldu