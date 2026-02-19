BIST 13.852
AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı: "Bu rapor bir Türkiye uzlaşısıdır"

Terörle mücadelede “yerli ve milli Türkiye Modeli” vurgusuyla hazırlanan rapor, TBMM’de siyasal mutabakatla imza altına alındı. AK Parti’li Şengül Karslı ise süreci yalnızca iç barışın değil, bölgesel istikrarın da teminatı olarak nitelendirerek “tarihi bir eşik” mesajı verdi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını tamamladı. AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, ortaya çıkan tabloyu “Türkiye Modeli” olarak tanımlayarak, sürecin bölgesel istikrar ve güvenliğin teminatı olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE UZLAŞISI" VURGUSU

TBMM çatısı altında 5 Ağustos 2025 tarihinde çalışmalarına başlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yoğun mesaisini tamamlayarak hazırladığı raporu siyasal mutabakatla imza altına aldı. Komisyon çalışmalarının ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, sürecin tarihi bir eşik olduğuna dikkat çekti.

Komisyonun hazırladığı raporun teknik bir metinden öte, devlet aklı ve millet iradesinin ortak sesi olduğunu belirten Karslı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmalarını tamamlayarak raporunu siyasal mutabakatla neticelendirmiştir. Ortaya konulan irade, tam anlamıyla bir Türkiye Uzlaşısı’dır. Cumhuriyetimizin son yarım asrını meşgul eden terör meselesinin, yerli ve milli bir Türkiye Modeli ile nihayete erdirilmesi noktasında tarihi bir eşikteyiz.”

BÖLGESEL İSTİKRAR MESAJI

Sürecin sadece iç politika değil, bölgesel dinamikler açısından da kritik olduğunu vurgulayan AK Partili Karslı, “Ortak akıl ve devlet ciddiyetiyle şekillenen bu süreç, bölgesel istikrar ve güvenliğin teminatı niteliğindedir” değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MHP LİDERİ BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Şengül Karslı, açıklamasında sürecin siyasi mimarlarına da değinerek şunları kaydetti:

“Bu vizyonu siyasi bir iradeye dönüştüren Sayın Cumhurbaşkanımıza, sürecin önünü açan Sayın Devlet Bahçeli’ye ve Meclis iradesini güçlü tutan tüm siyasi aktörlere teşekkür ediyorum.”

Raporun önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’na sunulması bekleniyor.

