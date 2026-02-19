Van’da 531 litre kaçak motorin ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği titiz operasyonda, bir şahsın ikametgahı adeta kaçak akaryakıt deposuna dönüştürülmüş halde bulundu. Operasyonda yüzlerce litre kaçak motorin ve sevkiyatta kullanılan teknik ekipman ele geçirildi.

Abone ol

Van İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele operasyonlarına bir yenisini ekledi. Edremit ilçesinde düzenlenen baskında, kayıt dışı akaryakıt ticareti yapan bir şahıs suçüstü yakalandı.

DEDEKTİF GİBİ TAKİP: İKAMETGAHTAN KAÇAK YAKIT ÇIKTI

Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli yürüttüğü teknik ve fiziki takip, ilçe merkezindeki bir adrese yoğunlaştı. 51 yaşındaki R.A. isimli şahsın evine ve eklentilerine düzenlenen adli aramada, yasa dışı faaliyetin boyutları gün yüzüne çıkarıldı.

Yapılan aramalarda; standartlara uygunluğunu belgeleyen "marker" maddesi bulunmayan 531 litre kaçak motorin muhafaza altına alındı.

EVİN EKLENTİLERİ DÜZENEKLERLE DOLU

Operasyon sırasında sadece akaryakıt değil, kaçak yakıtın depolanması ve dağıtılması için kurulan sistem de deşifre edildi. Jandarma ekipleri tarafından el konulan malzemeler arasında şunlar yer alıyor:

Depolama Birimleri: 113 adet 20 litrelik, 36 adet 10 litrelik ve 30 adet ek 20 litrelik boş bidon.

Teknik Ekipman: 1 adet yakıt aktarım pompası, 3 adet elektrikli hidrofor ve dolumda kullanılan metal huniler.