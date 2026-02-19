Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet takmıştı! O kadının başına neler geldi neler

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozet takılan AK Parti gönüllüsü genç kadının talihsiz bir kaza yaşadığı ortaya çıktı. Evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan kadın, hastanede çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak kendisine gelen beddualara tepki gösterdi.

AK Parti gönüllüsü olduğunu belirten ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet taktığı genç kadın, yaşadığı talihsiz kazayla gündeme geldi. Oturdukları evin penceresinden düşen kadın ağır yaralandı. Düşme sonucu topuğunun parçalandığı ve omurgasında kırık oluştuğu öğrenilen genç kadının tedavi süreci devam ediyor.

Yaşadığı süreci sosyal medya hesabından paylaşan kadın, hem kaza anını hem de sonrasında kendisine gönderilen beddua içerikli mesajları yayımladı.

Videonun sonunda ise dikkat çeken bir not düştü: "Beddua kişinin kendine döner. Kimse için yapmayın bunu."