BIST 13.854
DOLAR 43,77
EURO 51,58
ALTIN 7.014,57
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet takmıştı! O kadının başına neler geldi neler

Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet takmıştı! O kadının başına neler geldi neler

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozet takılan AK Parti gönüllüsü genç kadının talihsiz bir kaza yaşadığı ortaya çıktı. Evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan kadın, hastanede çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak kendisine gelen beddualara tepki gösterdi.

Abone ol

AK Parti gönüllüsü olduğunu belirten ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet taktığı genç kadın, yaşadığı talihsiz kazayla gündeme geldi. Oturdukları evin penceresinden düşen kadın ağır yaralandı. Düşme sonucu topuğunun parçalandığı ve omurgasında kırık oluştuğu öğrenilen genç kadının tedavi süreci devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet takmıştı! O kadının başına neler geldi neler - Resim: 0

Yaşadığı süreci sosyal medya hesabından paylaşan kadın, hem kaza anını hem de sonrasında kendisine gönderilen beddua içerikli mesajları yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet takmıştı! O kadının başına neler geldi neler - Resim: 1

Videonun sonunda ise dikkat çeken bir not düştü: "Beddua kişinin kendine döner. Kimse için yapmayın bunu."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Survivor 2026'da skandal! Yapım ekibinin yemeği çalındı Acun Ilıcalı ateş püskürdü
Foto Galeri Survivor 2026'da skandal! Yapım ekibinin yemeği çalındı Acun Ilıcalı ateş püskürdü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Havalimanı'nda "Ramazan Köyü" kuruldu
İstanbul Havalimanı'nda "Ramazan Köyü" kuruldu
İmamoğlu'nun diploma davası dosyasında şaşırtıcı detaylar ortaya çıktı
İmamoğlu'nun diploma davası dosyasında şaşırtıcı detaylar ortaya çıktı
AK Partili Ömer Çelik: 'Terörsüz Türkiye' hedefi için Meclis boyutu güçlü bir şekilde hayata geçti
AK Partili Ömer Çelik: 'Terörsüz Türkiye' hedefi için Meclis boyutu güçlü bir şekilde hayata geçti
ABB: 'Ankara suyuna atık su karışıyor' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır
ABB: 'Ankara suyuna atık su karışıyor' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır
İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarda bir kişiyi yaraladı, 35 kişiyi gözaltına aldı
İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarda bir kişiyi yaraladı, 35 kişiyi gözaltına aldı
Aslı Baykal: Laiklik bildirisi diye içi boş bir yazı çıkmış...
Aslı Baykal: Laiklik bildirisi diye içi boş bir yazı çıkmış...
Süper Lig'de Çaykur Rizespor-Kocaelispor maçını yönetecek hakem belli oldu
Süper Lig'de Çaykur Rizespor-Kocaelispor maçını yönetecek hakem belli oldu
Polonya Başbakanı Tusk'tan vatandaşlarına çağrı: İran'ı derhal terk edin
Polonya Başbakanı Tusk'tan vatandaşlarına çağrı: İran'ı derhal terk edin
Marmara'nın ve Ege'nin batı kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısı
Marmara'nın ve Ege'nin batı kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısı
Ata Turizm Borsa İstanbul'da ATATR koduyla işlem görmeye başladı
Ata Turizm Borsa İstanbul'da ATATR koduyla işlem görmeye başladı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ramazan genelgesi eleştirilerine yanıt
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ramazan genelgesi eleştirilerine yanıt
İngiltere'nin kovulmuş prensi Andrew gözaltında! Sebebi sapık Epstein skandalı
İngiltere'nin kovulmuş prensi Andrew gözaltında! Sebebi sapık Epstein skandalı