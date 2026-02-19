BIST 13.804
DOLAR 43,77
EURO 51,61
ALTIN 7.042,12
HABER /  SPOR

Zenit’ten Orkun Kökçü’ye iki teklif! Beşiktaş'ın kararı...

Zenit’ten Orkun Kökçü’ye iki teklif! Beşiktaş'ın kararı...

Beşiktaş’ın milli futbolcusu Orkun Kökçü’ye ara transfer döneminde Rus temsilcisi Zenit’in iki kez resmi teklif yaptığı iddia edildi.

Abone ol

Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü için sürpriz bir talip ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların, 25 yaşındaki futbolcu için ara transfer döneminde iki kez resmi teklif aldığı ve yönetimin kararını verdiği öne sürüldü.

ZENİT, BEŞİKTAŞ'IN KAPISINI ÇALDI

Sezon başında Benfica'dan 30 milyon Euro bedelle transfer edilen Orkun Kökçü, ilk haftalarda eleştirilerin hedefi olsa da son dönemde yükselen performansıyla dikkat çekti.

Ara transfer döneminde Rus ekibi Zenit'in milli futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını çaldığı belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim, ocak ayında yapılan ilk teklifi yetersiz bularak geri çevirdi. 

30 MİLYON EUROLUK İKİNCİ TEKLİF DE REDDEDİLDİ

İddiaya göre Zenit, sezon sonunda transferi gerçekleştirmek amacıyla yaklaşık 30 milyon Euro'luk ikinci bir teklif sundu. Ancak Beşiktaş yönetimi bu öneriyi de kabul etmedi.

Kulübün, Orkun Kökçü'yü astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayı planlamadığı aktarıldı. Orkun Kökçü bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıktı ve 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 4 isim serbest bırakıldı
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 4 isim serbest bırakıldı
Flaş atama! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu
Flaş atama! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu
İngiltere'den sosyal medyada kadın ve kız çocuklarını korumak için yeni yasa değişikliği planı
İngiltere'den sosyal medyada kadın ve kız çocuklarını korumak için yeni yasa değişikliği planı
Gazze'yi yönetecek komitenin "Gazze'de polis gücü" kuracağı açıklandı
Gazze'yi yönetecek komitenin "Gazze'de polis gücü" kuracağı açıklandı
KKM hesapları 2 milyar TL sınırına yaklaştı
KKM hesapları 2 milyar TL sınırına yaklaştı
CHP lideri Özel: Alkış da yaptılar, eleştiri de yaptılar ama...
CHP lideri Özel: Alkış da yaptılar, eleştiri de yaptılar ama...
Adalet Bakanı Gürlek'ten yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Gürlek'ten yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin açıklama
ABD’den İran’a tarihi yığınak! 2003’ten bu yana bir ilk yaşanıyor!
ABD’den İran’a tarihi yığınak! 2003’ten bu yana bir ilk yaşanıyor!
Antalya'da bir evde 2 kişi ölü bulundu
Antalya'da bir evde 2 kişi ölü bulundu
İçişleri Bakanı Çiftçi'den AFAD Başkanlığı'na ziyaret
İçişleri Bakanı Çiftçi'den AFAD Başkanlığı'na ziyaret
PKK'dan hapis cezası alan Ahmet Özer'in gerekçeli kararı açıklandı
PKK'dan hapis cezası alan Ahmet Özer'in gerekçeli kararı açıklandı
Samsun merkezli sahte elektrikli araba ilanı dolandırıcılığı
Samsun merkezli sahte elektrikli araba ilanı dolandırıcılığı