Tüm sigaralar zamlandı bakın kaç lira oldu? İşte en ucuz ve en pahalısı
Winston sigarası ile başlayan zam yağmuru, Marlboro ve Parliament sigarası ile devam etti. Bugün son olarak Davidoff marka sigaralara zam geldi. Şubat ayı zamları ile birlikte en ucuz sigara 97 liradan başlıyor. En çok kullanılan sigaralar ile slim sigaralar ise 115 liraya çıktı. İşte zamlar sonrası tüm sigaraların fiyat listesi.
Sigarada son zam Imperial grubundan geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Imperial Tobacco grubuna zam yapıldığını açıkladı. Gelen son zamla birlikte, Imperial Tobacco grubuna ait en pahalı sigara cuma gününden itibaren 115 TL'den satılmaya başlayacak. Daha önce Parliament, Winston, Marlboro, Camel dahil bir çok marka sigara zamlanmıştı. İşte Şubat zamları sonrasında tüm sigara markalarının yeni fiyat listesi:
