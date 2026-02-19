Antalya'da bir evde 2 kişi ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kendisinden haber alınamayan Özgür Yeke'nin evine giden ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. Ekipler Yeke ile arkadaşını cansız vaziyette buldu. Evde silah ve 3 boş kovana rastlayan ekipler olayla ilgili araştırmasını sürdürüyor.Abone ol
Konuksever Mahallesi 821 Sokak'taki bir evde arkadaşıyla yaşayan Özgür Yeke'den (47) haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Yeke ve ismi öğrenilemeyen arkadaşının hayatını kaybettiğini belirledi.
Evde yapılan incelemede silah ve 3 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Cenazeler incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin araştırması sürüyor.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koruma polisi şemsiye tuttu! Kaymakam Neslihan Duman'dan tepki çeken görüntüye dair açıklama