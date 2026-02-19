BIST 13.823
DOLAR 43,77
EURO 51,56
ALTIN 7.013,17
İçişleri Bakanı Çiftçi'den AFAD Başkanlığı'na ziyaret

İçişleri Başkanı Mustafa Çiftçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nı ziyaret ederek, afet yönetimi alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanlığı'nı ziyaret eden Çiftçi, Başkan Ali Hamza Pehlivan ve ilgili yöneticilerden kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çiftçi, afet yönetimi alanında yürütülen çalışmaları da yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında risk azaltma, hızlı müdahale ve iyileştirme faaliyetleri, afet yönetimi alanında uygulamaya alınan plan ve projeler, paydaş kurum ve kuruluşlarla yürütülen işbirliği çalışmaları, milletin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırma gayretiyle sürdürülen insani yardım faaliyetleri ele alındı ve kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

