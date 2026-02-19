Ramazan geldi! Türkiye'nin meşhur yemekleri! Hangi şehirde ne yenir?
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Türkiye’nin dört bir yanında mutfaklarda tatlı bir telaş başladı.
Oruçla geçen uzun saatlerin ardından kurulan iftar sofraları, yalnızca bir öğün değil; aynı zamanda paylaşmanın, geleneğin ve lezzetin buluşma noktası oluyor.
Bu dönemde milyonlarca vatandaş, sofralarını süslerken rotasını yöresel tatlara çeviriyor. Çünkü her şehir, kendi mutfağıyla Ramazan’a ayrı bir anlam katıyor.
Türkiye’nin zengin gastronomi haritasında adeta lezzet yolculuğuna çıkıyoruz.
İşte il il en meşhur yemekler ve “Hangi şehirde ne yenir?” sorusunun yanıtı…
EDİRNE
Tava ciğeri
DENİZLİ
Denizli kebabı
