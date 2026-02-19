Ramazan geldi! Türkiye'nin meşhur yemekleri! Hangi şehirde ne yenir?

Bu dönemde milyonlarca vatandaş, sofralarını süslerken rotasını yöresel tatlara çeviriyor. Çünkü her şehir, kendi mutfağıyla Ramazan’a ayrı bir anlam katıyor.

Türkiye’nin zengin gastronomi haritasında adeta lezzet yolculuğuna çıkıyoruz.

İşte il il en meşhur yemekler ve “Hangi şehirde ne yenir?” sorusunun yanıtı…