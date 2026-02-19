BIST 13.797
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 4 isim serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde operasyonu kapsamında aralarında sanat ve magazin dünyasından isimlerin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 12 kişi adli kontrol, 5 kişi ise tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen yasaklı madde operasyonunda geçen günlerde pek çok ünlü isim gözaltına alınmıştı. 

Son operasyonda Gözaltına alınan isimler şöyle olmuştu: 

Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Muratcan Kurt ile Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu, Adem Kılıçcı, Tolga Kulakçı ve Furkan Koçan.

4 KİŞİ SERBEST

Gözaltına alınan 21 kişiden 4'ü serbest bırakıldı. 

Serbest bırakılan isimler şöyle:

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze

Kemal Doğulu

Şarkıcı Murat Dalkılıç

Oyuncu İsmail Hacıoğlu

İfadeleri alınan 12 kişi, adli kontrol talebiyle, 5 kişi ise tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

