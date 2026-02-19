BIST 13.804
Feci kaza! Bariyer otomobile bıçak gibi saplandı: 2 ölü

Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde Ali Günay’ın kullandığı otomobil, Karaman-Konya kara yolunun 31. kilometresinde bariyere çarptı. Kazada sürücü Ali Günay ile eşi Ayşe Günay olay yerinde hayatını kaybederken, 3 yaşındaki kızları E.H.G yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu anne ile baba öldü, 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Ali Günay (43) yönetimindeki 70 AAT 666 plakalı otomobil, Karaman-Konya kara yolunun 31. kilometresinde bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü ile eşi Ayşe Günay'ın (36) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan çiftin 3 yaşındaki kızı E.H.G, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

