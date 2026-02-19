BIST 13.804
Trump'tan İran açıklaması: Anlaşmalıyız yoksa kötü şeyler olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada savaşları sona erdirmek için çalıştıklarını ve 8 savaşı bitirdiklerini, 9’uncu için de umutlu olduklarını söyledi. İran’la anlamlı bir anlaşma yapılması gerektiğini vurgulayan Trump, önümüzdeki 10 gün içinde uzlaşma sağlanabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu toplantısında konuştu.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Savaşları bitirmek için çalıştık. 8 savaşı bitirdik, 9'uncu da yolda diye düşünüyorum.

Savaşlar arıtk yüz kat maliyetli olabliyor. ütün dünya için birlikte çalıştık.

Barıştan daha ucuz bir şey yok. Çünkü savaş başladığında daha çok para harcanıyor.

"ANLAŞMA YAPMALIYIZ"

İran'la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız yoksa kötü şeyler olacak. İyi görüşmeler gerçekleştiriliyor. Belki gelecek 10 gün içinde anlaşmaya ulaşabiliriz.

GAZZE GÖRÜŞMELERİ

Gazze'de son görünmüyordu. Dünya şu an Hamas'ı bekliyor. Lübnan ile belli konular üzerine çalışıyoruz.

Barış Kurulu olarak çözüm getiriyoruz. Orta Doğu'da geçmişte hep laf vardı. Hiçbir iş yapmazlardı.

ABD, Barış Kurulu'na 10 milyar dolarlık yardımda bulunacak."

