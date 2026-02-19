BIST 13.804
Netanayahu, İran'ı "hayal bile edemeyecekleri bir karşılık vermekle" tehdit etti

ABD'nin İran'a olası saldırısına ilişkin orduya ve sivil savunma birimlerine "savaş hazırlığı" talimatı verdiği aktarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, misilleme yapmaları halinde Tahran yönetimini "hayal bile edemeyecekleri bir karşılık vermekle" tehdit etti.

Başbakan Netanyahu, askeri mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, İsrail’in İran’a karşı "en büyük müttefiki ABD ile omuz omuza çalıştığını" vurguladı.

Her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını belirten Netanyahu, "Kesin olan bir şey var: Eğer ayetullahlar hata yapıp bize saldırırlarsa, hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler." tehdidinde bulundu.

Netanyahu, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede, "İran ile yürütülecek müzakerelerde izlenecek temel ilkeler konusunda İsrail’in pozisyonunu" ilettiğini belirtti.

Ateşkese rağmen Gazze’ye saldırıların süreceği mesajı
Başbakan Netanyahu, konuşmasında ateşkesi ihlal ederek saldırılar düzenledikleri Gazze'de Hamas'ın çok yakında bir ikilemle karşı karşıya kalacağını öne sürerek "Silahlarından kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı vazgeçecekler?" ifadeleriyle saldırıları sürdüreceklerine işaret etti.

Gazze Şeridi’nde ateşkes sonrası oluşturulan Sarı Hattın gerisinde sürdürdükleri işgali, İsrail'in "karadan işgali tehlikesini minimuma indirmek için hayati bir ihtiyaç olarak" meşrulaştırmaya çalışan Netanyahu, İsrail askerlerinin Lübnan ve Suriye’nin güneyindeki işgaliyle de övündü.

İsrail basını, ABD'nin İran'a olası saldırısını "yakın zamanda" başlatabileceği değerlendirmeleri üzerine İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'na yüksek alarm durumuna geçilmesi talimatı verildiğini aktarıyor.

Kanal 12 televizyonu ise ABD'nin İran'a saldırı başlatması halinde İsrail'in de bu saldırılara katılacağını öne sürmüştü.

İsrail basınına konuşan ABD’li yetkililer, Trump'ın İran'a yönelik büyük çaplı bir saldırı talimatı vermeye "çok yakın" olduğunu, diplomatik takvimin daraldığını ve askeri seçeneklerin masada olduğunu belirtmişti.

