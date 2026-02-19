BIST 13.804
DOLAR 43,77
EURO 51,61
ALTIN 7.042,12
HABER /  DÜNYA

İngiltere'den sosyal medyada kadın ve kız çocuklarını korumak için yeni yasa değişikliği planı

İngiltere'den sosyal medyada kadın ve kız çocuklarını korumak için yeni yasa değişikliği planı

İngiltere hükümeti, kadın ve kız çocuklarının korunması amacıyla teknoloji platformlarının, kişinin rızası olmadan paylaşılan "mahrem" görüntüleri 48 saat içinde kaldırmasını zorunlu hale getirecek yasa değişikliği planını açıkladı.

Abone ol

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, kadın ve kız çocuklarının korunması amacıyla planlanan yeni yasa değişikliğine uymayan platformların, şirket gelirlerinin yüzde 10'una kadar idari para cezası veya ülkedeki hizmetlerinin engellenmesi yaptırımıyla karşılaşabileceği bildirildi.

Açıklamada, planlanan değişiklik kapsamında teknoloji şirketlerinin, kişinin rızası olmadan paylaşılan mahrem görüntüleri kaldırma talebinin ardından 48 saat içinde silmekle yükümlü olacağı belirtildi.

Hükümetin mağdurların kaldırılmasını istediği görüntü hakkında yalnızca bir kez bildirimde bulunmalarını sağlamak istediği aktarılan açıklamada, "Bu, bir görüntü bildirildiğinde, birden fazla platformdan tek seferde kaldırılacağı ve bundan sonra her yeni yüklemede otomatik olarak silineceği anlamına gelir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İngiltere'de dijital yayınları, radyo, televizyon ve basılı yayınları denetleyen İletişim Ofisinin (Ofcom) kişinin rızası olmadan paylaşılan "mahrem" görüntülerin, çocuklara yönelik cinsel istismar ve terörizm içerikli görüntülerle aynı ciddiyetle ele alınması ve yeniden yayınlanmaya çalışıldığında otomatik olarak kaldırılması için planları değerlendirdiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, internet sağlayıcılarına bu tür görüntüleri barındıran sitelere erişimi nasıl engellemeleri gerektiği konusunda yardımcı olacak kılavuz yayınlanacağı belirtildi.

Son yıllarda mahrem görüntülerin tehdit, korkutma ve üzüntü vermek için kullanıldığı ve bunun "endişe verici" olduğu vurgulanan açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın mağdurların "bir görüntü kaldırılsa bile başka yerde tekrar yayınlanacağı korkusunu" sona erdirmede kararlı olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Starmer, çevrim içi dünyanın "21. yüzyılda kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı verilen mücadelenin ön cephesi" olduğunu kaydederek, "Bu nedenle hükümetim, sohbet robotlarına ve çıplaklaştırma araçlarına karşı acil önlem alıyor." ifadesini kullandı.

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Liz Kendall da internetin kadın ve kız çocukları için kendilerini güvende hissedebileceği yer olması gerektiğine işaret ederek, "Hiçbir kadın, bir fotoğrafın kaldırılması için günlerce platform platform beklemek zorunda kalmamalı." değerlendirmesini yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'yi yönetecek komitenin "Gazze'de polis gücü" kuracağı açıklandı
Gazze'yi yönetecek komitenin "Gazze'de polis gücü" kuracağı açıklandı
KKM hesapları 2 milyar TL sınırına yaklaştı
KKM hesapları 2 milyar TL sınırına yaklaştı
CHP lideri Özel: Alkış da yaptılar, eleştiri de yaptılar ama...
CHP lideri Özel: Alkış da yaptılar, eleştiri de yaptılar ama...
Adalet Bakanı Gürlek'ten yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Gürlek'ten yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin açıklama
ABD’den İran’a tarihi yığınak! 2003’ten bu yana bir ilk yaşanıyor!
ABD’den İran’a tarihi yığınak! 2003’ten bu yana bir ilk yaşanıyor!
Antalya'da bir evde 2 kişi ölü bulundu
Antalya'da bir evde 2 kişi ölü bulundu
İçişleri Bakanı Çiftçi'den AFAD Başkanlığı'na ziyaret
İçişleri Bakanı Çiftçi'den AFAD Başkanlığı'na ziyaret
PKK'dan hapis cezası alan Ahmet Özer'in gerekçeli kararı açıklandı
PKK'dan hapis cezası alan Ahmet Özer'in gerekçeli kararı açıklandı
Samsun merkezli sahte elektrikli araba ilanı dolandırıcılığı
Samsun merkezli sahte elektrikli araba ilanı dolandırıcılığı
Kral Charles'dan gözaltına alınan kardeşi eski Prensle ilgili açıklama
Kral Charles'dan gözaltına alınan kardeşi eski Prensle ilgili açıklama
Bakan Bayraktar Türkiye'nin odaklandığı yatırımları açıkladı
Bakan Bayraktar Türkiye'nin odaklandığı yatırımları açıkladı
Samsun'da 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Samsun'da 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı