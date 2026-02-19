BIST 14.220
Binance TR'ye A.C.E. Awards'tan "Diamond" ödülü

Binance TR, müşteri deneyimi platformu Şikayetvar tarafından düzenlenen 11. A.C.E. Awards'ta (Achievement in Customer Excellence-Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri) 'Diamond' ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Binance TR, kullanıcı memnuniyeti ve güvenini iş modelinin merkezine alan çözüm odaklı hizmet anlayışıyla bir kez daha ödül aldı.

Müşteri deneyiminde mükemmelliği görünür kılmayı amaçlayan A.C.E. Awards töreninde takdim edilen ödül, Şikayetvar'ın veriye dayalı ve şeffaf metodolojisi doğrultusunda yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, müşterilerine en iyi deneyimi sunan markalara veriliyor.

Binance TR'nin kazandığı Diamond ödülü, platformun kullanıcı odaklı hizmet yaklaşımının ve sürdürülebilirlik anlayışının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Şirket, daha önce de Şikayetvar verilerine göre Türkiye'de memnuniyet oranı yüksek kripto platformları arasında yer alırken, Ipsos tarafından gerçekleştirilen araştırmalarda da Türk kullanıcıların en çok güvendiği platformlar arasında gösterilmişti.

Kullanıcılarına hızlı ve etkili çözümler sunmak amacıyla yapay zeka destekli sistemler ile doğal dil işleme teknolojilerinden yararlanan Binance TR, bu teknolojik altyapıyı büyüyen uzman müşteri destek ekibiyle destekliyor.

Platform, kullanıcı geri bildirimlerini gelişim sürecinin bir parçası olarak değerlendirerek kripto varlık işlemlerinde güvenli ve kesintisiz bir hizmet sunma hedefini sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, şirketin temel önceliğinin kullanıcı güvenliği ile platformda sunulan deneyimin kalitesi olduğunu belirtti.

Dönmez, Şikayetvar gibi şeffaf ve veriye dayalı bir platformdan 'Diamond' ödülü almanın, yalnızca bir başarı göstergesi değil, kullanıcılara verdikleri önemin de yansıması olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Bu ödül, müşteri destek ekiplerimizin özverili çalışmalarının ve kullanıcılarımızdan gelen geri bildirimleri titizlikle işleyerek platformumuzu sürekli geliştirme tutkumuzun bir sonucudur. Diamond ödülü, doğru yolda olduğumuzu gösterirken, gelecekte daha da iyisini yapmamız için bizleri motive ediyor. Kullanıcılarımıza bize duydukları güven için teşekkür ediyoruz.'

