BIST 14.260
DOLAR 43,77
EURO 51,72
ALTIN 7.031,83
HABER /  EKONOMİ

Mehmet Şimşek açıkladı, milyonların beklediği zam! Hazırlıklar başladı

Mehmet Şimşek açıkladı, milyonların beklediği zam! Hazırlıklar başladı

MHP'li Baki Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e kamu işçileri ile memurlar arasındaki ücret dengesizliğiyle ilgili bir çalışma hazırlığı olup olmadığını sordu. Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren cevap geldi.

Abone ol

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un kamu işçileri ile memurlar arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin TBMM’ye sunduğu önergeye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten cevap geldi.

Ersoy geçtiğimiz haftalarda TBMM Başkanlığı'na kamuda çalışan işçiler ile memurlar arasındaki ücret dengesizliğiyle ilgili bir soru önergesi sunmuştu. Ersoy, hükümetin bu konuda yeni bir düzenleme yapıp yapmayacağını sormuş, önergede kamu kurumlarında farklı statülerde çalışan personeller arasındaki maaş farklarının, son toplu sözleşme görüşmeleriyle birlikte derinleştiği aktarılmıştı.

"ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Ersoy’un Önergesine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten verilen cevapta "Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak bütçe imkânları ve ücret dengeleri çerçevesinde çalışmalar yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD ordusu İran'a saldırıya hazır! Trump'ın kararı bekleniyor
ABD ordusu İran'a saldırıya hazır! Trump'ın kararı bekleniyor
Geri sayım başladı, ABD-İran savaşı başlıyor! Operasyon tarihi belli oldu
Geri sayım başladı, ABD-İran savaşı başlıyor! Operasyon tarihi belli oldu
İstanbul-İzmir Otoyolu ulaşıma kapatıldı
İstanbul-İzmir Otoyolu ulaşıma kapatıldı
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Nehrin taşması sonucu mahsur kalan çiftçi jandarma helikopteriyle kurtarıldı
Nehrin taşması sonucu mahsur kalan çiftçi jandarma helikopteriyle kurtarıldı
MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekillere tepki! Hayret, ayıp ya...
MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekillere tepki! Hayret, ayıp ya...
Özgür Özel'den mahkeme salonu iddiası: O gök kubbeyi tepenize yıkacağız
Özgür Özel'den mahkeme salonu iddiası: O gök kubbeyi tepenize yıkacağız
Zonguldak'ta yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı
Zonguldak'ta yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı
ABD'li gazeteci Tucker Carlson, İsrail'de gözaltına alındı
ABD'li gazeteci Tucker Carlson, İsrail'de gözaltına alındı
Lider Arsenal son sıradaki takımla berabere kaldı
Lider Arsenal son sıradaki takımla berabere kaldı
Inter Norveç'te dondu! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gollü maçlar
Inter Norveç'te dondu! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gollü maçlar
Bakan Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı kabul etti
Bakan Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı kabul etti