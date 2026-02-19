Mehmet Şimşek açıkladı, milyonların beklediği zam! Hazırlıklar başladı

MHP'li Baki Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e kamu işçileri ile memurlar arasındaki ücret dengesizliğiyle ilgili bir çalışma hazırlığı olup olmadığını sordu. Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren cevap geldi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un kamu işçileri ile memurlar arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin TBMM’ye sunduğu önergeye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten cevap geldi.

Ersoy geçtiğimiz haftalarda TBMM Başkanlığı'na kamuda çalışan işçiler ile memurlar arasındaki ücret dengesizliğiyle ilgili bir soru önergesi sunmuştu. Ersoy, hükümetin bu konuda yeni bir düzenleme yapıp yapmayacağını sormuş, önergede kamu kurumlarında farklı statülerde çalışan personeller arasındaki maaş farklarının, son toplu sözleşme görüşmeleriyle birlikte derinleştiği aktarılmıştı.

"ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Ersoy’un Önergesine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten verilen cevapta "Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak bütçe imkânları ve ücret dengeleri çerçevesinde çalışmalar yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.