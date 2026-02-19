BIST 14.267
Konya'da 11 yaşındaki Elif kayboldu! Belediye hoparlörlerinden kayıp anonsu yapılıyor

Anadolu Ajansı
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde sabah okulda gitmek için evden ayrılan Elif bir daha dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 11 yaşındaki Elif Kevser Güneş her yerde aranıyor. Gelen ihbarların şu ana kadar sonuç vermediği bildirildi.

Hacıakif Mahallesi'ndeki evinden sabah okula gitmek için ayrılan Elif Kevser Güneş'in eve dönmemesi üzerine ailesi, durumu yetkililere bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Belediye hoparlörlerinden kayıp anonsu yapıldı

Polis ekipleri ve aile yakınları ilçe genelinde arama çalışması yürütürken, belediye hoparlörlerinden gün boyu kayıp anonsu yapıldı.

Konya'da 11 yaşındaki Elif kayboldu! Belediye hoparlörlerinden kayıp anonsu yapılıyor - Resim: 0

Gelen ihbarların şu ana kadar sonuç vermediği, Elif Kevser Güneş'in yanında cep telefonu bulunmadığından teknik takip de yapılamadığı belirtildi.

Arama çalışmalarının kent merkezinde sürdüğü bildirildi.

