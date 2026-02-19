BIST 14.267
DOLAR 43,77
EURO 51,77
ALTIN 7.061,30
HABER /  GÜNCEL

"Casperlar" suç örgütüne bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 zanlı hakkında gözaltı kararı

"Casperlar" suç örgütüne bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 zanlı hakkında gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, örgütün hiyerarşisi içinde hareket ettiği belirlenen 9'u polis, 1'i zabıt katibi, 1'i gümrük muhafaza memuru, 1'i müstafi polis memuru 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Şüphelilerin hepsi yakalandı.

Abone ol

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla elde edilen dijital materyallerin incelendiği belirtildi.

İnceleme neticesinde örgüt üyelerinin kamu görevlileri ile irtibat ve menfaat ilişkisine girdiği, bu kapsamda adli mercilerce yürütülen bir kısım soruşturmada, örgütün idareci ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden "suç, aranma, araç, yakalama kaydı" gibi sorgulamalarla bilgi aldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen, 9'u polis memuru, 1'i zabıt katibi, 1'i gümrük muhafaza memuru, 1'i müstafi polis memuru olmak üzere toplamda 17 şüpheli hakkında 19 Şubat tarihinde gözaltı, İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak illerinde belirlenen adreslerinde arama ve el koyma talimatı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheli yakalandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Okan Buruk’un devre arası yaptığı konuşma her şeyi değiştirdi! İşte Juventus maçında yaşananlar...
Foto Galeri Okan Buruk’un devre arası yaptığı konuşma her şeyi değiştirdi! İşte Juventus maçında yaşananlar... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da 11 yaşındaki Elif kayboldu! Belediye hoparlörlerinden kayıp anonsu yapılıyor
Konya'da 11 yaşındaki Elif kayboldu! Belediye hoparlörlerinden kayıp anonsu yapılıyor
Mehmet Şimşek açıkladı, milyonların beklediği zam! Hazırlıklar başladı
Mehmet Şimşek açıkladı, milyonların beklediği zam! Hazırlıklar başladı
ABD ordusu İran'a saldırıya hazır! Trump'ın kararı bekleniyor
ABD ordusu İran'a saldırıya hazır! Trump'ın kararı bekleniyor
Geri sayım başladı, ABD-İran savaşı başlıyor! Operasyon tarihi belli oldu
Geri sayım başladı, ABD-İran savaşı başlıyor! Operasyon tarihi belli oldu
İstanbul-İzmir Otoyolu ulaşıma kapatıldı
İstanbul-İzmir Otoyolu ulaşıma kapatıldı
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Aras Kargo'nun "Bizimkisi Bir ASK Hikayesi" spor projesine ödül
Aras Kargo'nun "Bizimkisi Bir ASK Hikayesi" spor projesine ödül
MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekillere tepki! Hayret, ayıp ya...
MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekillere tepki! Hayret, ayıp ya...
Özgür Özel'den mahkeme salonu iddiası: O gök kubbeyi tepenize yıkacağız
Özgür Özel'den mahkeme salonu iddiası: O gök kubbeyi tepenize yıkacağız
Zonguldak'ta yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı
Zonguldak'ta yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı
ABD'li gazeteci Tucker Carlson, İsrail'de gözaltına alındı
ABD'li gazeteci Tucker Carlson, İsrail'de gözaltına alındı
Lider Arsenal son sıradaki takımla berabere kaldı
Lider Arsenal son sıradaki takımla berabere kaldı