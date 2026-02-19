Aras Kargo'nun "Bizimkisi Bir ASK Hikayesi" spor projesine ödül

Aras Kargo, 'Bizimkisi Bir ASK Hikayesi: Aras Kargo Spor Kulübü Sultanlar Ligi'nde!' projesiyle PRİDA İletişim Ödülleri'nde 'Topluluk Yaratımı ve Yönetimi' kategorisinde ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen etkinlik, Topluluk Yaratımı ve Yönetimi kategorisinde markaların hedef kitleleriyle sürdürülebilir, samimi ve çift taraflı bağ kurma başarısını ödüllendiriyor.

Aras Kargo, söz konusu projesiyle voleybolu yalnızca bir sponsorluk alanı olarak değil, 'markanın itibarını güçlendiren ve toplumla duygusal bağ kuran bir topluluk platformuna dönüştürdüğü' gerekçesiyle ödüle layık görüldü.

Kargo şirketi kimliğinin ötesine geçerek spor aracılığıyla duygusal bağ kurulan bir marka algısı oluşturmak amacıyla 2023'te temelleri atılan ve 2024 itibarıyla Sultanlar Ligi'nde ilk kez mücadele etmeye başlayan Aras Kargo Spor Kulübü, kısa sürede voleybolseverlerin ilgisini çekti.

Sultanlar Ligi'nde uzun süredir temsil edilmeyen İzmir'i merkeze alan kulüp yerel temsiliyet oluştururken, ulusal ölçekte de sahiplenilen bir 'ikinci takım' kimliği kazandı. İzmir'de oynanan maçlara gösterilen ilgi, kulüp marşının benimsenmesi ve lisanslı ürünlerle gelişen aidiyet kültürü, projenin topluluk temelli yaklaşımını ortaya koydu.

Hatay'da imkansızlıklar içinde voleybol oynayan çocukları, doğal afetlerde görev yapan İzmir AFAD çalışanları, orman yangınlarında görev alan İzmir İtfaiyesi ve kız çocukları İzmir'de maçlara davet edilerek, kulübün toplumsal sorumluluk anlayışı spor aracılığıyla güçlendirildi.

'İşlerin odağına bağ kurma ve köprü olmayı koyuyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Başkan Yardımcısı ve Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Billur Burkutoğlu, yaptıkları işlerin odağına bağ kurma ve köprü olmayı koyduklarını belirtti.

'Bizimkisi Bir ASK Hikayesi' projesiyle voleybolun birleştirici gücünü sahiplenerek yalnızca bir spor yatırımı yapmayı değil, kalıcı bir topluluk inşa etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Burkutoğlu, şunları kaydetti:

'Sultanlar Ligi'nde ilk sezonumuzda tribünlerde ve dijital mecralarda sahiplenilmemiz, doğru bir iletişim dili kurduğumuzu gösterdi. PRİDA İletişim Ödülleri'nde Topluluk Yaratımı ve Yönetimi kategorisinde aldığımız bu değerli ödül, markamızın spor aracılığıyla güven, bağlılık ve toplumsal değer üretme yaklaşımının güçlü bir göstergesi. Bu ödülü kabul ederken, tüm Araslara, taraftarlarımıza, Aras Kargo Spor Kulübü için emek veren ve bu başarıda büyük emeği olan spor iletişim ajansımız Sagatise'a ve kreatif ajansımız Ryno'ya ve iletişim ajansımız Excel İletişim'e teşekkür ediyoruz.'