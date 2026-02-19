Jeffrey Epstein'in en gizli üssü ortaya çıktı ! Sapık ilişkide ölen kızların cesedi var

Jeffrey Epstein'in cinsel sapkınlıklarını yürüttüğü adasının dışında bir de 'ölüm' çiftliği bulunuyordu. Santa Fe bölgesinde yer alan kötü şöhretli çiftliğine 'Zorro Çiftliği' ismini vermişti. Jeffrey Epstein belgelerine giren bu dehşet çiftliğinin sapık milyarderin en gizli üssü olduğu söyleniyor. Çiftliğin tepelerinde ise sapık cinsel ilişki sırasında öldürülen kızların cesetleri olduğu iddiası var. Çiftliğin yeni sahibinin eski Teksas senatörü olması ise olayın bir başka boyutu...