Jeffrey Epstein'in en gizli üssü ortaya çıktı ! Sapık ilişkide ölen kızların cesedi var
Jeffrey Epstein belgelerinden bu kez dehşet çiftliği çıktı. Epstein'in en gizli yeri denilen Zorro Çiftliği'ni 'çocuk üreme' merkezi olarak kurduğu söyleniyor. Jeffrey Epstein'in lüks çiftliğinin tepelerinde sapkın ilişkide öldürülen küçük yaştaki kızların cesetlerinin olduğu düşünülüyor. Zorro Çiftliği'ni Jeffrey Epstein'den sonra satın alan kişi ise bir senatör çıktı. İşte o ölüm çiftliği:
Jeffrey Epstein'in cinsel sapkınlıklarını yürüttüğü adasının dışında bir de 'ölüm' çiftliği bulunuyordu. Santa Fe bölgesinde yer alan kötü şöhretli çiftliğine 'Zorro Çiftliği' ismini vermişti. Jeffrey Epstein belgelerine giren bu dehşet çiftliğinin sapık milyarderin en gizli üssü olduğu söyleniyor. Çiftliğin tepelerinde ise sapık cinsel ilişki sırasında öldürülen kızların cesetleri olduğu iddiası var. Çiftliğin yeni sahibinin eski Teksas senatörü olması ise olayın bir başka boyutu...
EPSTEİN'İN EN GİZLİ ÜSSÜ
Zorro Çiftliği bir zamanlar Epstein'ın en gizli üslerinden biriydi. Çölün ortasında yer alan bu geniş arazi, Epstein'in 'çocuk üretme' çiftliği olarak biliniyor. İddialara göre bu çiftliğe çok sayıda yaşı küçük kız getirildi ve çiftliği ziyaret eden sapkınlar tarafından kullanıldı.
Lüks cinsel istismar merkezi
Santa Fe bölgesinin güneyinde yer alan Zorro Çiftliği, 26.700 metrekarelik bir malikaneyi de içinde barındırıyor. Federal yetkililerin Epstein'ın burayı cinsel istismar operasyonunun bir parçası olarak kullandığı tespitleri var. Epstein reşit olmayan kızları buraya uçakla getirip, nüfuzlu ortaklarına sunuyordu.
GİZLİ KALSIN DİYE HER ŞEY VAR
Jeffrey Epstein çölün ortasındaki Zorro çiftliğini 1993'te satın aldı. Santa Fe'nin güneydoğusunda yaklaşık 7.000 dönümden fazla bir alana yayılan çiftlikte, 26.700 metrekarelik bir malikane, misafir evleri, havuz, çiftlik ofisleri bulunuyor. Epstein dış müdahaleye ihtiyaç duymamak için bu gizli üssünde bir itfaiye ekibi, ısıtmalı garajlar, özel bir hava pisti, hangar ve helikopter pisti de yapmış.