Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 21 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Züber isimli firma ortakları Muratcan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu, Furkan Koçan ve eski boksör Adem Kılıççı gözaltına alınmıştı.

Yurt dışına çıktığı tespit edilen şarkıcı Edis Görgülü hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

