Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının başlaması vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda mübarek ayın manevi iklimine dikkat çeken Erdoğan, Ramazan-ı Şerif’in tüm insanlığa huzur ve hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

On bir ayın sultanı Ramazan’ın ilk gününde, devletin zirvesinden "birlik ve beraberlik" mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital medya platformları üzerinden paylaştığı tebrik mesajında, bu mübarek dönemin toplumsal dayanışma ruhunu pekiştirmesini diledi.

"RAHMET KAPILARININ AÇILDIĞI MÜBAREK GÜNLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Ramazan ayının sadece İslam alemi için değil, tüm insanlık adına bir hayır vesilesi olmasını niyaz ederek şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan-ı Şerif’in milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hayırlı Ramazanlar."

MANEVİ İKLİM VE TOPLUMSAL MESAJ

Erdoğan’ın mesajında vurguladığı "birlik ve beraberlik" vurgusu, Ramazan ayının geleneksel dayanışma ve paylaşma kültürüne bir atıf olarak değerlendirildi. İlk teravih namazıyla başlayan ve ilk sahurla devam eden bu manevi yolculukta, Cumhurbaşkanlığı makamından gelen bu selamlama, Ramazan’ın toplumsal barış ve kardeşlik vurgusunu ön plana çıkardı.

