10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu! Evlilik dışı diye babası...

İZMİR'de ünlü iş insanı İsmail Hakkı Bekiroğlu’nun evlilik dışı olan kızı milyonluk servete ortak oldu. Henüz 10 yaşında olan Tuana, DNA testiyle İsmail Hakkı Bekiroğlu'nun kızı olduğunu kesinleştirdi. Bu kararla birlikte 10 yaşındaki Tuana, Yargıtay’ın kararıyla 300 milyon liralık servete ortak oldu.

İZMİR’de yaşayan 70 yaşındaki yüksek mimar ve inşaat firması sahibi, evli ve iki kız babası İsmail Hakkı Bekiroğlu, 11 yıl önce 41 yaşındaki N.A. ile yasak ilişki yaşadı. İddiaya göre Bekiroğlu, N.A.’ya eşinden boşanarak onunla evleneceğini söyledi. Hamile kalan N.A., Kasım 2015’te bir kız bebek dünyaya getirdi.

Kızını nüfusuna almadı

İsmail Hakkı Bekiroğlu, Tuana adlı kızıyla görüştü ancak çocuğu nüfusuna almayı kabul etmedi. Bunun üzerine N.A., avukatı Varol Turbay aracılığıyla babalık davası açtı. İzmir 8. Aile Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında yapılan DNA testinde, İsmail Hakkı Bekiroğlu’nun Tuana’nın biyolojik babası olduğu yüzde 99,9 oranında tespit edildi.

Nafakaya itiraz etti

Mahkeme, Tuana için aylık 7 bin 500 lira nafaka ödenmesine, ayrıca doğum öncesi ve doğumdan sonraki 6’şar haftalık bakım süreci için 15 bin lira maddi tazminat verilmesine karar verdi. Karara itiraz eden Bekiroğlu, dosyayı Yargıtay’a taşındı.

Yargıtay tüm mirasa ortak etti

Sabah'ın haberine göre, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, dosyayı inceleyerek kararın yasaya uygun olduğuna hükmetti. Bekiroğlu’nun itirazlarının hükmün bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtildi. Bu doğrultuda istinaf kararı onandı.

Böylece 10 yaşındaki Tuana, gayrimenkul zengini babasının 300 milyon liralık servetine ortak oldu.

Yargıtay’ın onama kararıyla, 15 bin lira olarak belirlenen doğum parasının, iş insanı Bekiroğlu tarafından ödenmesi de onandı.