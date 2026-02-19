Şişecam'ın İtalya'daki yatırımıyla ilgili yeni gelişme

Şişecam, Kuzey İtalya'daki San Giorgio di Nogaro tesisinde 25 milyon avroluk yatırımla hayata geçirdiği yeni kaplamalı cam hattını devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni hatla Şişecam, İtalya'daki kaplamalı cam kapasitesini 6 milyon metrekareden 12,5 milyon metrekareye çıkaracak.

Yatırım, Şişecam'ın Avrupa cam endüstrisindeki konumunu daha güçlendirerek, pazardaki yüksek kaliteli ve nitelikli cam taleplerini karşılamasını sağlayacak.

Şişecam, 30 Ocak'ta Bulgaristan düz cam üretim tesisinde yer alan kaplamalı cam hattına ek olarak yıllık 6 milyon metrekare kapasiteli yeni kaplamalı hat yatırımını tamamladığını duyurmuştu.

Şişecam'ın, İtalya'dan sonra Tarsus'ta bu yıl devreye alınacak yıllık 7 milyon metrekare kapasiteli kaplamalı cam hattıyla dünya genelindeki kaplamalı cam hatlarının sayısı 7'ye, toplam kaplamalı cam üretim kapasitesi ise 48,1 milyon metrekareye çıkacak.

"Yeni hat, ürün portföyünü de zenginleştirecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, San Giorgio di Nogaro tesisinde devreye alınan kaplamalı cam hattı yatırımının, üretim kapasitesini geliştirirken, ürün portföyünü de zenginleştireceğini belirtti.

Yücel, bu sayede Avrupa'da artan nitelikli cam talebine daha iyi yanıt verecek, Batı Avrupa'daki müşterilere katma değerli ürünler ulaştırabileceklerini vurgulayarak, "Doğu ve Batı Avrupa'da artırdığımız kaplamalı mimari cam kapasiteleri sayesinde Avrupa pazarında hizmet kalitemizi ve nitelikli ürün alternatiflerimizi artırmış olacağız." ifadesini kullandı.

Küresel pazarda başta enerji tasarrufu sağlamak üzere kaplamalı cam ürünlerine olan talebin hızla arttığına dikkati çeken Yücel, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize her zaman daha kaliteli ve nitelikli ürünlerle hizmet sunma arayışımıza yönelik yatırımlarımızın bir bir meyvelerini vermeye başladığı bir döneme giriyoruz. Cam, sürekli gelişen, sanat ve mühendislikle zenginleşen çok özel bir malzeme. Bizler Şişecam olarak 90 yıllık deneyimimizi, gelişime olan iştahımızı ve kalite önceliğimizi fark yaratan ürünlere dönüştürerek camı emtia olmanın ötesine taşımayı önemsiyoruz.

Şeffaflığı ve doğallığıyla mekanlarla kusursuz bütünlük kuran camlarımızın, gelişen teknoloji ile dünyaya daha fazla katkı sunması ve müşterilerimizin hayat kalitesini artırması için durmaksızın çalışıyoruz. İtalya'daki hat yatırımımızı da bu bakışla ve camı yaşamlara değer katan bir unsur olarak gören müşterilerimizin taleplerini karşılamak üzere hayata geçirdik. Yeni yatırımımız Şişecam'ın mimari camlardaki farkını ve rekabet gücünü pekiştirecek, yatırımcılarımız ve müşterilerimize daha fazla değer sunabilmemiz için kıymetli bir adım olacak."