BIST 14.134
DOLAR 43,77
EURO 51,77
ALTIN 7.055,55
HABER /  SAĞLIK

Meme kanserinde yeni dönem

Meme kanserinde erken tanı şansını artıran yeni bir teknoloji, taramalarda önemli bir dönemi başlatıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Berrin Erok, Otomatik Meme Ultrasonu (ABUS) sayesinde özellikle yoğun meme dokusundaki lezyonların daha net ve objektif şekilde görüntülendiğini belirtti.

Abone ol

Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor, ancak yoğun meme dokusu bazen klasik tarama yöntemlerini zorlayabiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Doç. Dr. Berrin Erok, bu zorluğu aşan ve taramalarda yeni bir dönem başlatan Otomatik Meme Ultrasonu (ABUS) teknolojisinin detaylarını paylaştı.

Meme kanserinde yeni dönem - Resim: 0

YOĞUN MEME DOKUSUNDA FARK OLUŞTURUYOR

Klasik ultrason ve mamografi yöntemlerinin meme kanseri taramalarında temel araçlar olduğunu ancak ABUS teknolojisinin bu süreci önemli ölçüde geliştirdiğini vurgulayan Doç. Erok, “ABUS, memeyi otomatik ve üç boyutlu olarak tarayarak objektif görüntüler oluşturur. Klasik ultrasonda operatör kaynaklı farklılıklar olabiliyor. ABUS, bu değişkenliği ortadan kaldırarak her bölgede aynı kalitede ve detayda görüntü elde edilmesini sağlıyor. Çekim teknisyen tarafından yapılıyor, ardından görüntüler radyolog tarafından detaylı şekilde değerlendiriliyor” diye konuştu.

Meme kanserinde yeni dönem - Resim: 1

AĞRISIZ, RADYASYONSUZ VE YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ

ABUS’un tamamen ağrısız ve radyasyonsuz bir işlem olduğunu belirten Doç. Dr. Erok, “Mamografideki sıkışma hissi bu yöntemde yok, yalnızca hafif bir basınç hissediliyor. Ayrıca elde edilen görüntüler yapay zekâ destekli analizlere tabi tutulabiliyor. Bu sayede olası lezyonlar daha net ve objektif şekilde değerlendirilebiliyor” dedi.

Meme kanserinde yeni dönem - Resim: 2

MAMOGRAFİYİ TAMAMLAYAN GÜÇLÜ BİR YÖNTEM

ABUS’un mamografinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Erok, yöntemin özellikle yoğun meme dokusuna sahip kadınlarda yüksek başarı sağladığını ifade etti. Doç. Dr. Erok,“Yoğun memelerde klasik mamografi ile bazı lezyonlar doku içinde gizlenebiliyor. ABUS bu alanları çok daha net gösteriyor. Bu da erken tanı oranlarını anlamlı şekilde yükseltiyor: ABUS çekimleri ortalama 15–20 dakika sürüyor. Meme boyutuna göre süre uzayabiliyor. Meme kanserinde en güçlü silahımız erken tanıdır. ABUS gibi yeni teknolojiler sayesinde hastalığı çok daha erken evrede saptayabiliyoruz. Bu nedenle taramalarımızı ertelememeliyiz” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aday gösterileceği söylenen Abdullah Gül'le ilgili bomba kulis
Aday gösterileceği söylenen Abdullah Gül'le ilgili bomba kulis
Aydın'dan ilginç haber! 1 hafta sonra köylü tesadüfen bakın nerde bulundu
Aydın'dan ilginç haber! 1 hafta sonra köylü tesadüfen bakın nerde bulundu
Akın Gürlek: Davası geciken "Alo Adalet" hattını arayacak
Akın Gürlek: Davası geciken "Alo Adalet" hattını arayacak
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı yerli silahıyla göreve başladı
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı yerli silahıyla göreve başladı
65 yaş üstü kartıyla 1 yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi! Belediye kibarca uyardı
65 yaş üstü kartıyla 1 yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi! Belediye kibarca uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan mesajı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan mesajı:
Şişecam'ın İtalya'daki yatırımıyla ilgili yeni gelişme
Şişecam'ın İtalya'daki yatırımıyla ilgili yeni gelişme
ABD'den İranlı yetkililere yeni yaptırım kararı
ABD'den İranlı yetkililere yeni yaptırım kararı
10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu! Evlilik dışı diye babası...
10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu! Evlilik dışı diye babası...
Aksaray’dan korkunç haber! Eşini ve kuzenini 2 çocuğun önünde öldürdü
Aksaray’dan korkunç haber! Eşini ve kuzenini 2 çocuğun önünde öldürdü
Epstein bağlantıları tartışılan Bill Gates, bir zirvedeki konuşmasını iptal etti
Epstein bağlantıları tartışılan Bill Gates, bir zirvedeki konuşmasını iptal etti
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret düzenlemesi! Meclis'e sunuldu
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret düzenlemesi! Meclis'e sunuldu