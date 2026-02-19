Ramazanda beslenmeye dikkat! Yanlış besinler mide sorunlarına yol açabilir
Lokman Hekim Etlik Hastanesi Uzman Diyetisyeni Ayten Altunsaray Akkaya, ramazanda uzun süren açlığın ardından yapılan hatalı beslenmenin mide sorunları ve kilo artışına neden olabileceğini belirterek, iftar ve sahurda dengeli beslenmenin önemine dikkati çekti.
Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akkaya, oruç tutarken amaçlanan faydanın korunabilmesi için hızlı ve kontrolsüz yemek tüketiminden kaçınılması gerektiğini ifade etti.
Akkaya, iftarda en sık yapılan hatanın kısa sürede fazla miktarda yemek olduğunu belirterek, orucun su ve hurma ile açılmasını, ardından ılık bir çorba tüketilmesini ve ana yemeğe geçmeden önce 10-15 dakika ara verilmesini önerdi.
Bu sürenin sindirimi kolaylaştırdığını ve porsiyon kontrolüne yardımcı olduğunu aktaran Akkaya, ana öğünde kızartmalar yerine ızgara veya haşlama protein kaynakları, sebze yemekleri ve ölçülü miktarda tam tahıl tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.
Sahur atlanmamalı
Akkaya, sahurun günün en kritik öğünü olduğuna işaret ederek, sahur yapılmadan tutulan orucun gün içinde yorgunluk ve kan şekeri dalgalanmalarına yol açabileceğini belirtti.