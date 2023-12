Komşu ülkeden böbrek kardeşliği, 3 aile sağlığına kavuştu

Eşinin böbreği nakil için kendisine uyumlu olmasına karşın çapraz nakli kabul eden Bulgar hasta organ bağışı sırası bekleyen biri Bulgar biri Türk iki hastaya daha şifa oldu.

Organ bağışı sırasında bekleyen hastalar için umut olan çapraz vericili nakil yöntemi bu kez Bulgar ve Türk üç kişiye can verdi. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Park Göztepe Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonda, Bulgaristan vatandaşı Venkov çifti, kan grupları birbirlerine uyumlu ve nakil için hiçbir sorun olmamasına karşın çapraz vericili böbrek nakli ameliyatına dahil olarak biri Bulgar biri Türk iki hastanın daha diyalizden kurtularak sağlıklarına kavuşmasını sağladılar.

Böbrek hastalığıyla dört yıldır mücadele eden ve diyalize giren 63 yaşındaki Zeynep Oğuz’a eşi Muhittin Oğuz, sekiz yıldır böbrek hastası olan ve iki senedir diyaliz alan Bulgar vatandaşı Iveta Marinova’ya ise annesi Paulina böbreğini vermek istedi. Ancak, başvuruları kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle gerçekleşmeyince çapraz vericili nakil için başvuru yaptılar. Her iki hasta için Bulgar vatandaşı Vensislav Venkov bir şans oldu. Kan grupları uyumlu olduğu için eşi Mariya Venkova böbreğini Vensislav’a verecekti. Ancak çapraz nakille ilgili doktorlar tarafından bilgilendirilen Ventsislav Venkov, eşinin böbreğini alabilecek olmasına karşın iki hastayı daha sağlığına kavuşturmayı tercih etti.



Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Üyesi Dr. Soykan Barlas önderliğinde üç cerrah ile eş zamanlı gerçekleşen ameliyatlarla Zeynep Oğuz’a Paulina Boyadzhieva’dan, Vensislav Venkov’a Muhittin Oğuz’dan ve Iveta Marinova’ya ise Mariya Venkova’dan alınan böbrekler başarıyla nakledildi. Yaklaşık 10 saat süren çapraz nakil operasyonuyla birbirlerine "can" veren üç aile tedavilerin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu olarak yeni hayatlarına ilk adımlarını attı.



Çapraz nakiller hayat kurtarıyor



Çok sayıda böbrek yetmezliği hastasının büyük hayallerle organ nakli için başvurduğunu ve vericisiyle kan grubu uyumu olmadığı durumlarda böbrek yetmezliği hastaları için çapraz vericili nakillerin hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çeken Dr. Soykan Barlas, şunları söyledi: “Yaklaşık 24 bine yakın böbrek nakli bekleyen hasta, 60 bine yakın da diyalize giren hasta var. Maalesef ülkemizde beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden organ bağış oranı çok düşük ve canlı vericili nakillerle hastaları hayata bağlamaya çalışıyoruz. Vericisi ile kan grubu uyumu olmayan hastalar için çapraz vericili nakiller halen en önemli seçenek. Çiftlerimiz arasında iki hastamızın vericisiyle kan grubu uyumu olmadığı için böbrek nakli olma şansları yoktu. Ancak Bulgaristan’dan gelen Venkov çifti kendi aralarında nakil olabilmelerine hiçbir engel olmamasına rağmen kendi arzuları ile başka hastalara da hayat vermeyi seçtiler. Sevdikleri için bu kadar büyük fedakarlıkta bulunan vericilerimize, küçük izlerle ameliyat olmaya olanak sağlayan ve karın içine hiç girilmeden uygulandığı için hasta güvenliğini en üst düzeye çıkaran yöntemle ameliyatlarını gerçekleştirdik.”