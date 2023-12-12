Hrant Dink'in katili Ogün Samast adını değiştiriyor! Yeni ismi ne olacak?

Hrant Dink'i öldürdükten sonra 17 yıl cezaevinde yatıp geçtiğimiz günlerde tahliye olan Ogün Samast, adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Samast, yeni dava açılmıştı...

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Agos gazetesi yayın yönetmeni Hrant Dink'i gazete binasının önünde öldürdükten sonra 17 yıl cezaevinde kalan 33 yaşındaki Ogün Samast, cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk iş olarak adını değiştirmek için harekete geçti. Samast, mahkemeye başvurdu.

Cezaevinden tahliye olduktan sonra hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan yeni dava açılan Ogün Samast, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanıklı davada ifade vermek için 6 Aralık'ta Akçaabat Adliyesi'ne gelmiş ve eşiyle ilk kez fotoğraf vermişti.

İfade vermeye geldiğinde dilekçe verdi

Ogün Samast'ın, adını değiştirmeye karar verdiği ortaya çıktı. Son davada tutuksuz yargılanan Samast'ın, Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazılı dilekçeyle başvurarak, adının değişmesini talep ettiği öğrenildi. Samast'ın gerekçesini değerlendirecek olan mahkeme, ad değiştirme talebine yönelik karar verecek.