Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve 2 bin 200 metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. 15-22 Aralık tarihlerinde sezon açılışı yapılacak.

Abone ol

Şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 son yağan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte yapay kar takviyesi yapılarak pistlerdeki kar kalınlığı artırılmaya devam ediyor. Kayak sezonunda on binlerce yerli ve yabancı tatilcileri ağırlayan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel sezon öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Otel çalışanları tarafından pistlerde son kontroller yapıldı. Kayak merkezinde yeni sezon 15-22 Aralık tarihlerinde açılacak.



Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, "Kartalkaya'da 50 santimetre civarında kar kalınlığı var. Otellerin hepsi hemen hemen hazırlıklarını tamamladı. Otellerin yarısı ayın 15’inde açılıyor. Geri kalan otellerde ayın 22’sinde açılmış olacak. Ayın 22’sine kadar güzel bir kar yağışı bekliyoruz. Yılbaşında güzel bir kayak olacağını düşünüyorum. Çünkü yılbaşına kadar 50 santimetre daha kar yağması bekleniyor. 1 metre kar kalınlığında da harika kayak olur. Şu an da otellerin hiçbiri dolu değil ama yılbaşına kadar hepsi dolar. Bu sene iyi bir sezon geçirmeyi bekliyoruz. 250-300 bin kişi gelir. Beklediğimiz kar yağışı olursa sezon iyi geçer. Biz otelciler olarak her türlü hazırlığı yaptık. Misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.