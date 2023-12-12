İlk ifadesi ortaya çıktı! Faruk Koca 'Umut Meler'e tokat attım, tokat kemik kırmaz'

ANKARAGÜCÜ Başkanı Faruk Koca, sahaya girip hakem Halil Umut Meler'e yumruklayıp yerde tekmelediği için tutuklandı. Koca'nın mahkemedeki ilk ifadesi ortaya çıktı. Koca, "Ben tokat attım, tokatla kırığa sebep olmaz" dilerek kendini savundu.

Abone ol

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından sahaya girip hakem Halil Umut Meler'i yumruklayan ve Meler yerde iken tekmeleyen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile birlikte 3 kişi tutuklandı. Faruk Koca, Ş. Y. Ş. ve K. Ç. sevk edildikleri Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak" suçundan tutuklandı. Faruk Koca'nın mahkemedeki ilk ifadesi ortaya çıktı. Bakın yumrukçu Koca kendini nasıl savunmuş!

Amacım yüzüne tükürmekti!

Faruk Koca ilk ifadesinde "Benim atmış olduğum tokat kırığa sebep vermez" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Habertürk'ün haberine göre Faruk Koca ifadesinde şunları söyledi:

- Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip, yüzüne tükürmekti, bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım.

- Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu. Daha sonra kendisini yere attı.

- Kalp rahatsızlığım bulunması sebebiyle de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim.

Hakemlere 'sizi bitireceğim' tehdidi

Ankara Batı Savcılığı, maçın hakemlerinin ifadesini aldı. Hakemler, Faruk Koca'nın kendilerine yönelik bazı ifadeler kullandıklarını ve 'Sizi bitireceğim' dediğini iletti. Faruk Koca, 'Sizi bitireceğim' gibi bir ifadesinin kesinlikle olmadığını savunarak suçlamayı reddetti.

Adalet Bakanı Tunç, gerekçesini açıkladı

Adalet Bakanı Tunç, Faruk Koca'nın tutuklama gerekçesini "Kasten yaralama, kamu görevlisine karşı kasten yaralamada kırık meydana geldiği için cezada artırım sebebi ile tutuklama kararı gerçekleştirildi." diyerek duyurmuştu.