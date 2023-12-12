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Kartal'da ev sahibinin oğlu, kira zammını kabul etmeyen kiracısını darp etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kartal'da ev sahibinin oğlu, kira zammını kabul etmeyen kiracısını darp etti

KARTAL'da aynı evde yıllardır kirada olan bir vatandaş, ev sahibinin 6 bin TL yapmak istediği kiranın 5 bin TL olmasında ev sahibi ile anlaştı. Fakat ev sahibinin oğlu tarafından saldırıya uğrayan kiracı, darp edilerek kafasından yaralandı.

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Olay Kartal ilçesi Yunus Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta yaşandı. İddiaya göre uzun zamandır kiracı olan Muhammed Yıldız'ın ev sahibi, bin 500 TL olan kirayı 6 bin TL'ye yükseltmek istedi. Yıldız, kiranın 5 bin TL olması konusunda ev sahibiyle anlaştı.

Aynı binada oturan ev sahibinin oğlu C.A. ile bina önünde karşılaşan Yıldız, iddiaya göre C.A. ile sözlü tartışma yaşadı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle C.A. Yıldız'a sopa ile saldırdı. Başında yaralanan Yıldız, C.A.'dan şikayetçi olduğunu belirtti.

Mağdur Muhammed Yıldız, "Olay 2 ay öncesine dayanıyor. Kiram bin 500 TL idi. Bin 500 TL'den 6 bin TL'ye yükselteceğini söyledi. Ben de haliyle kabul etmedim. Buna rağmen 6 bin TL'de ısrar etti. En son pazarlıkla 5 bin TL'ye indirdik. Olay günü evden dışarı çıktım kapının önünde oğlu ile karşılaştım. O da bana 'evden çıkacaksın' dedi, ben de 'benim muhatabım siz değilsiniz babanızdır gelsin söylesin çıkayım' dedim. Ben yoluma devam ettim, tekrar beni çağırdı. Bu kez ayrı bir sinirle, 'hayır evden çıkacaksın' dedi. Ben de 'baban bana çık desin çıkayım ama sen çıkaramazsın çıkarabiliyorsan çıkar' dedim. Arabası yanındaydı zaten, aniden dönüp 'sen bana erkeklik mi taslıyorsun' deyip siyah bir sopa çıkarıp kafama vurdu. Kafamı yardı. Hastaneden darp raporu aldım. Kendisinden şikayetçi oldum. Altlı üstlü oturuyoruz. Sürekli karşılaşma durumumuz da olabilir. Olay nereye gider bilmiyorum, ben artık yüce mahkemenin bir an önce sonuçlanmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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