İstifa edip adaylığını duyurmuştu! MHP'li aday adayı hayatını kaybetti
MHP Hafik Belediye Başkanı aday adayı Muzaffer Güner geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.Abone ol
MHP Hafik Belediye Başkanı aday adayı Muzaffer Güner (59) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Sivas’ta nikah memuru olarak uzun yıllar görev yapan Muzaffer Güner'in, kentte birçok kişinin evliliğinde imzası bulunuyordu.
Güner, 4 gün önce memurluktan istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi Hafik Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklamıştı. Dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Güner'in bugün defnedileceği öğrenildi.