BIST 7.682
DOLAR 29,03
EURO 31,34
ALTIN 1.850,68
HABER /  GÜNCEL

İstifa edip adaylığını duyurmuştu! MHP'li aday adayı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstifa edip adaylığını duyurmuştu! MHP'li aday adayı hayatını kaybetti

MHP Hafik Belediye Başkanı aday adayı Muzaffer Güner geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Abone ol

MHP Hafik Belediye Başkanı aday adayı Muzaffer Güner (59) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Sivas’ta nikah memuru olarak uzun yıllar görev yapan Muzaffer Güner'in, kentte birçok kişinin evliliğinde imzası bulunuyordu. 

Güner, 4 gün önce memurluktan istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi Hafik Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklamıştı. Dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Güner'in bugün defnedileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Polis ormanlık alanda toprağa gömülü uyuşturucuyu elleriyle kazarak çıkardı
Polis ormanlık alanda toprağa gömülü uyuşturucuyu elleriyle kazarak çıkardı
Kartal'da ev sahibinin oğlu, kira zammını kabul etmeyen kiracısını darp etti
Kartal'da ev sahibinin oğlu, kira zammını kabul etmeyen kiracısını darp etti
Yabancıların arsa alımına engel
Yabancıların arsa alımına engel
İşte yeni madeni 5 Türk Lirası! 100 milyon adet tedavüle verilmişti
İşte yeni madeni 5 Türk Lirası! 100 milyon adet tedavüle verilmişti
Sosyal medyadaki kiralık/satılık ilanlarına dikkat! Yeni düzenleme çıktı Uzman isim uyardı
Sosyal medyadaki kiralık/satılık ilanlarına dikkat! Yeni düzenleme çıktı Uzman isim uyardı
İlk ifadesi ortaya çıktı! Faruk Koca 'Umut Meler'e tokat attım, tokat kemik kırmaz'
İlk ifadesi ortaya çıktı! Faruk Koca 'Umut Meler'e tokat attım, tokat kemik kırmaz'
Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı
Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı
Kuaförde mide bulandıran olay! Tuvalete gizlice yerleştirmiş
Kuaförde mide bulandıran olay! Tuvalete gizlice yerleştirmiş
Sis ve doğa buluştu, ortaya eşsiz manzaralar çıktı
Sis ve doğa buluştu, ortaya eşsiz manzaralar çıktı
Adalet Bakanı Tunç açıkladı! Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca bakın neden tutuklandı?
Adalet Bakanı Tunç açıkladı! Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca bakın neden tutuklandı?
Hrant Dink'in katili Ogün Samast adını değiştiriyor! Yeni ismi ne olacak?
Hrant Dink'in katili Ogün Samast adını değiştiriyor! Yeni ismi ne olacak?
Komşu ülkeden böbrek kardeşliği, 3 aile sağlığına kavuştu
Komşu ülkeden böbrek kardeşliği, 3 aile sağlığına kavuştu