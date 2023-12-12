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Terör örgütüne kuryelik yapan DBP İslahiye İlçe Başkanı gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Terör örgütüne kuryelik yapan DBP İslahiye İlçe Başkanı gözaltına alındı

GAZİANTEP İslahiye Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İlçe Başkanı Zeki Manaz, PKK-KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındı.

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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. Terör örgütünün milis yapılanmasına yönelik Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gaziantep’in İslahiye ilçesinde DBP İlçe Başkanı Zeki Manaz’ı örgüte kuryelik yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

‘Terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla gözaltına alınan şahıs Jandarmadaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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