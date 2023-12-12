Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Ali Yerlikaya'dan Halil Umut Meler' ziyaret: Kınıyorum, o görüntüler inceleniyor

Hakem Halil Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ve yanındakilerin yumruklu tekmeli saldırısına uğramıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı olayına ilişkin açıklama yaptı. Meler'in doktoru ise sağlık durumunu açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı olayına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Şiddeti kınıyorum. Gereği yapıldı. Mahkeme kararlarını biliyorsunuz. Az önce kıymetli hakemimizi ziyaret ettim. Bütün hakem camiasını geçmiş olsun dileklerimiz ilettim. Temennin bir daha şiddet olmaması. Bir karar hoşumuza gitmediğinde başka bir şeye mi dönüşmemiz gerekiyor. Artık konu mahkemede. Mahkeme sürecinde nereye evrileceğini göreceğiz.

O görüntüler inceleniyor. Konusu suç olan başka tespit varsa gereği yapılacak. Federasyon başkanımız orada, çıktığı zaman o soruyu kendisini sorun. Büyük bir üzüntü içinde ama güçlü bir insan. Ona ve Türk hakemlerine sahip çıkmamız gerek. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakem Meler ile telefon görüşmesinde, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti, ilgili bakanlara ivedilikle gerekenin yapılması talimatını verdiğini söyledi.

"Kalıcı bir hasar kalmayacak"

Hekimden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Sol gözündeki kanama azalmaya başladı. Oradaki kırık yavaş yavaş iyileşecektir. Beyin kontrolünü yeniden yaptık. Kalıcı bir hasar kalmayacak, göz doktorlarımız, plastik cerrahımız değerlendirdi. Bugün sadece olayın stresiyle sabah tansiyonu yükseldi. Bugün misafirimiz olacak, yarın sabah taburcu olmasını planlıyoruz.