Ekrem İmamoğlu açıkladı! Muharrem İnce destek olacağını bana söyledi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir haftada iki kez baş başa görüen İBB Bşkanı Ekrem İmamoğlu'ndan görüşmeyle ilgili açıklama geldi. İmamoğlu, "Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti." dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile son bir haftada iki kez bir araya geldi. Kameraların olmadığı zamanlarda gerçekleşen görüşmeyle ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi. Ekrem İmamoğlu, Şişli'de İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Uygulama Planı (SKUP) tanıtım toplantısına katıldı.

Sayın Genel Başkan'a bilgi vereceğim

Muharrem İnce ile görüşmesi sorulan Ekrem İmamoğlu, "Çok net İstanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim. Bugün de; bu görüşmenin bu anlamdaki detaylarını ve Sayın İnce'nin bu değerli davranışını Sayın Genel Başkanımızla paylaşacağım" dedi.

Cuma günü de görüşmüşlerdi...

Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz Cuma günü Yenikapı'da Muharrem İnce ile görüşmüş ve o görüşmeyle ilgili olarak, "Sayın İnce'yle görüşmemiz doğal. Bundan sonraki görüşmelerimiz de mümkün, hem de Sayın Genel Başkanımızla bu süreci yönetirken hem şeffaflığımızla hem samimiyetimizle hem ilişki bütünlüğümüzle de örnek bir süreci yeni nesil siyasetin var olduğu sürecini yürüttüğümüzü bilmenizi isterim." demişti.