BIST 7.682
DOLAR 29,03
EURO 31,34
ALTIN 1.850,68
HABER /  SEÇİM

Ekrem İmamoğlu açıkladı! Muharrem İnce destek olacağını bana söyledi

Ekrem İmamoğlu açıkladı! Muharrem İnce destek olacağını bana söyledi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir haftada iki kez baş başa görüen İBB Bşkanı Ekrem İmamoğlu'ndan görüşmeyle ilgili açıklama geldi. İmamoğlu, "Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti." dedi.

Abone ol

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile son bir haftada iki kez bir araya geldi. Kameraların olmadığı zamanlarda gerçekleşen görüşmeyle ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi. Ekrem İmamoğlu, Şişli'de İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Uygulama Planı (SKUP) tanıtım toplantısına katıldı.

Sayın Genel Başkan'a bilgi vereceğim

Muharrem İnce ile görüşmesi sorulan Ekrem İmamoğlu, "Çok net İstanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim. Bugün de; bu görüşmenin bu anlamdaki detaylarını ve Sayın İnce'nin bu değerli davranışını Sayın Genel Başkanımızla paylaşacağım" dedi.

Cuma günü de görüşmüşlerdi...

Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz Cuma günü Yenikapı'da Muharrem İnce ile görüşmüş ve o görüşmeyle ilgili olarak, "Sayın İnce'yle görüşmemiz doğal. Bundan sonraki görüşmelerimiz de mümkün, hem de Sayın Genel Başkanımızla bu süreci yönetirken hem şeffaflığımızla hem samimiyetimizle hem ilişki bütünlüğümüzle de örnek bir süreci yeni nesil siyasetin var olduğu sürecini yürüttüğümüzü bilmenizi isterim." demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Takla atan kamyonetin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Takla atan kamyonetin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
ABD Dışişleri Sözcüsü'nden 'İsrail nedeniyle dünya size kızgın' yorumuna pişkin değerlendirme
ABD Dışişleri Sözcüsü'nden 'İsrail nedeniyle dünya size kızgın' yorumuna pişkin değerlendirme
Puma’dan dikkat çeken karar: İsrail milli futbol takımı sponsorluğunu sonlandırdı
Puma’dan dikkat çeken karar: İsrail milli futbol takımı sponsorluğunu sonlandırdı
İsrail gözünü Gazze'den sonra Kıbrıs'a dikti! Saldırı için yeni bahane ürettiler
İsrail gözünü Gazze'den sonra Kıbrıs'a dikti! Saldırı için yeni bahane ürettiler
RTÜK Başkanı duyurdu: Sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım uygulayacak!
RTÜK Başkanı duyurdu: Sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım uygulayacak!
Akkuyu'da ilk reaktör için izin alındı
Akkuyu'da ilk reaktör için izin alındı
İstifa edip adaylığını duyurmuştu! MHP'li aday adayı hayatını kaybetti
İstifa edip adaylığını duyurmuştu! MHP'li aday adayı hayatını kaybetti
Polis ormanlık alanda toprağa gömülü uyuşturucuyu elleriyle kazarak çıkardı
Polis ormanlık alanda toprağa gömülü uyuşturucuyu elleriyle kazarak çıkardı
Kartal'da ev sahibinin oğlu, kira zammını kabul etmeyen kiracısını darp etti
Kartal'da ev sahibinin oğlu, kira zammını kabul etmeyen kiracısını darp etti
Yabancıların arsa alımına engel
Yabancıların arsa alımına engel
İşte yeni madeni 5 Türk Lirası! 100 milyon adet tedavüle verilmişti
İşte yeni madeni 5 Türk Lirası! 100 milyon adet tedavüle verilmişti
Sosyal medyadaki kiralık/satılık ilanlarına dikkat! Yeni düzenleme çıktı Uzman isim uyardı
Sosyal medyadaki kiralık/satılık ilanlarına dikkat! Yeni düzenleme çıktı Uzman isim uyardı